Alertă în Snagov: băiat de 14 ani, dispărut în Pădurea Ghermănești. Autoritățile cer sprijinul populației

Este alertă în județul Ilfov, un băiat de 14 ani fiind dat dispărut după ce marți, în jurul orei 13:30, a plecat de acasă din comuna Snagov, sat Ghermănești. Minorul nu a revenit până la această oră, iar poliția a fost alertată.

Băiat de 14 ani din Snagov, dat dispărut

Mihai Nichita, un băiat de 14 ani, este de negăsit, după ce a intrat în Pădurea Ghermănești și nu s-a mai întors acasă. Minorul are aproximativ 1,60 înălțime, 50 de kilograme, constituție atletică, păr șaten și ochi căprui.

negru și pantaloni albi. Potrivit Asociației SPECIAL RESCUE UNIT, dispariția a fost sesizată la 112 de către asistenta maternală în grija căreia se afla copilul.

„Orice informație, oricât de mică, poate face diferența! Dacă l-ați văzut sau știți ceva despre el, apelați de urgență 112 sau anunțați cea mai apropiată unitate de poliție”, a transmis ONG-ul într-un mesaj postat pe Facebook.

Mobilizare de forțe pentru găsirea minorului dispărut în Pădurea Ghermănești

În prezent, polițiștii îl caută pe băiat în pădure și în împrejurimi. sau la cea mai apropiată unitate de poliție orice informație care ar putea ajuta la găsirea lui Mihai.

„La data de 19 august a.c., polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Snagov au fost sesizaţi prin apel 112 de către o femeie cu privire la faptul că, în data de 19 august a.c., în jurul orei 13:30, un minor de 14 ani ani, care se afla în grija sa, a plecat din locuința comună din comuna Snagov, sat Ghermănești și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1,60 m, greutate aproximativ 50 kg, ochi căprui, par șaten”, au informat, marți, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov.

Un incident similar a avut loc, marți, pe o plajă din Mamaia Nord. Un copil de 6 ani a fost dat dispărut, după ce a plecat de lângă părinți. Din fericire, pompierii l-au găsit pe băiețel în zona plajei Hanul Piraților.