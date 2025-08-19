News

Alertă în Snagov: băiat de 14 ani, dispărut în Pădurea Ghermănești. Autoritățile cer sprijinul populației

Mobilizare majoră de forțe în Snagov, după ce un băiat de 14 ani a fost dat dispărut. Mihai a fost văzut intrând în Pădurea Ghermănești.
Ana-Maria Tomescu
19.08.2025 | 22:14
Alerta in Snagov baiat de 14 ani disparut in Padurea Ghermanesti Autoritatile cer sprijinul populatiei
Alertă în Snagov: băiat de 14 ani, dispărut în Pădurea Ghermănești. colaj Fanatik/ Foto hepta/Facebook

Este alertă în județul Ilfov, un băiat de 14 ani fiind dat dispărut după ce marți, în jurul orei 13:30, a plecat de acasă din comuna Snagov, sat Ghermănești. Minorul nu a revenit până la această oră, iar poliția a fost alertată.

ADVERTISEMENT

Băiat de 14 ani din Snagov, dat dispărut

Mihai Nichita, un băiat de 14 ani, este de negăsit, după ce a intrat în Pădurea Ghermănești și nu s-a mai întors acasă. Minorul are aproximativ 1,60 înălțime, 50 de kilograme, constituție atletică, păr șaten și ochi căprui.

La momentul dispariției purta un tricou negru și pantaloni albi. Potrivit Asociației SPECIAL RESCUE UNIT, dispariția a fost sesizată la 112 de către asistenta maternală în grija căreia se afla copilul.

ADVERTISEMENT

„Orice informație, oricât de mică, poate face diferența! Dacă l-ați văzut sau știți ceva despre el, apelați de urgență 112 sau anunțați cea mai apropiată unitate de poliție”, a transmis ONG-ul într-un mesaj postat pe Facebook.

Mobilizare de forțe pentru găsirea minorului dispărut în Pădurea Ghermănești

În prezent, polițiștii îl caută pe băiat în pădure și în împrejurimi. Autoritățile fac apel la populație să anunțe la 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție orice informație care ar putea ajuta la găsirea lui Mihai.

ADVERTISEMENT
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de...
Digi24.ro
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna

„La data de 19 august a.c., polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Snagov au fost sesizaţi prin apel 112 de către o femeie cu privire la faptul că, în data de 19 august a.c., în jurul orei 13:30, un minor de 14 ani ani, care se afla în grija sa, a plecat din locuința comună din comuna Snagov, sat Ghermănești și nu a mai revenit.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E...
Digisport.ro
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”

Semnalmente: înălţime 1,60 m, greutate aproximativ 50 kg, ochi căprui, par șaten”, au informat, marți, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov.

Un incident similar a avut loc, marți, pe o plajă din Mamaia Nord. Un copil de 6 ani a fost dat dispărut, după ce a plecat de lângă părinți. Din fericire, pompierii l-au găsit pe băiețel în zona plajei Hanul Piraților.

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin propune negocieri directe cu Zelenski la Moscova. Reacția președintelui ucrainean
Fanatik
Vladimir Putin propune negocieri directe cu Zelenski la Moscova. Reacția președintelui ucrainean
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au...
Fanatik
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să plătească mii de euro pe câteva fotografii colorate
Palestina, prezentă pentru prima oară la Miss Univers. Țara va fi reprezentată în...
Fanatik
Palestina, prezentă pentru prima oară la Miss Univers. Țara va fi reprezentată în concurs de o tânără de 27 de ani
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
Parteneri
'S-au făcut niște jocuri. Am fost presat să îl pun pe Hagi selecționer'....
iamsport.ro
'S-au făcut niște jocuri. Am fost presat să îl pun pe Hagi selecționer'. Mircea Sandu aruncă BOMBA în legătură cu numirea 'Regelui' la naționala României
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!