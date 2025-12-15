Sport

Alertă în Statele Unite! Atentat terorist dejucat în orașul în care România ar putea juca la Campionatul Mondial!

FBI a arestat patru persoane care plănuiau un atac terorist în noaptea de revelion în unul dintre cele mai populate orașe din Statele Unite ale Americii.
Alex Bodnariu
15.12.2025 | 21:31
Alerta in Statele Unite Atentat terorist dejucat in orasul in care Romania ar putea juca la Campionatul Mondial
ULTIMA ORĂ
FBI, operațiune de urgență! Autoritățiile americane au dejucat planul teroriștilor
ADVERTISEMENT

Un atentat terorist care viza detonarea unor dispozitive explozive în mai multe puncte din San Francisco, unul dintre orașele în care România ar putea juca dacă se califică la Campionatul Mondial de fotbal din 2026, a fost dejucat de autoritățile americane, au anunțat instituțiile federale ale Statelor Unite.

Autoritățile americane au dejucat un atentat terorist în SUA

Patru persoane au fost inculpate pentru complot în vederea plasării de bombe în cinci locații distincte, la miezul nopții de Revelion, într-o zonă urbană intens frecventată din Bay Area. Autoritățile au intervenit la timp și au dejucat planul, așa cum anunță presa de peste ocean.

ADVERTISEMENT

Autoritățile federale descriu grupul ca fiind parte a unei organizații extremiste, supranumită „Turtle Island Liberation Front”, cu tendințe anti-guvernamentale și anti-capitaliste. Potrivit documentelor judiciare, planul includea amplasarea unor dispozitive explozive în locuri strategice din oraș.

Patru persoane au fost arestate

Suspecții, Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield și Tina Lai, au fost arestați în apropierea unei tabere improvizate din deșertul Mojave, acolo unde ar fi încercat să testeze explozivi înainte de punerea în aplicare a planului. Anchetatorii au descoperit materiale pentru fabricarea de bombe, împrăștiate pe mese pliabile, conform imaginilor aflate la dosar.

ADVERTISEMENT
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert....
Digi24.ro
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia

Intervenția FBI a oprit gruparea înainte ca aceasta să poată construi un dispozitiv exploziv funcțional. Procurorii federali susțin că planul nu se limita doar la San Francisco, ci includea și alte ținte. Atacul urma să aibă loc chiar în noaptea de Revelion.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva...
Digisport.ro
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

România ar putea juca la Campionatul Mondial pe stadionul din San Francisco

În cazul în care România ar obține calificarea la Campionatul Mondial, tricolorii ar urma să dispute un meci pe stadionul din San Francisco, în faza grupelor, împotriva Paraguayului, pe data de 19 iunie. Celelalte două partide ar urma să se joace la Vancouver și Los Angeles.

Programul meciurilor României la Campionatul Mondial 2026, în cazul calificării:

  • 13 iunie: Australia – România, BC Place, Vancouver
  • 19 iunie: România – Paraguay, Levi’s Stadium, San Francisco
  • 25 iunie: România – SUA, SoFi Stadium, Los Angeles
Noul transfer de la FCSB, prezent la meciul cu Unirea Slobozia! Mihai Stoica...
Fanatik
Noul transfer de la FCSB, prezent la meciul cu Unirea Slobozia! Mihai Stoica l-a adus la partidă
Andreea Bălan, ipostază incendiară în social media. Iubita lui Victor Cornea a fost...
Fanatik
Andreea Bălan, ipostază incendiară în social media. Iubita lui Victor Cornea a fost luată cu asalt de fani
A fost scos din lot înainte de Unirea Slobozia – FCSB din cauza...
Fanatik
A fost scos din lot înainte de Unirea Slobozia – FCSB din cauza declarațiilor date!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Adrian Mititelu și Laura Vicol, schimb incredibil de replici: 'Coruptă până în măduva...
iamsport.ro
Adrian Mititelu și Laura Vicol, schimb incredibil de replici: 'Coruptă până în măduva oaselor!' / 'Manipulează ordinar!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!