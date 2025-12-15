Alertă în Statele Unite! Atentat terorist dejucat în orașul în care România ar putea juca la Campionatul Mondial!

ADVERTISEMENT

Un atentat terorist care viza detonarea unor dispozitive explozive în mai multe puncte din San Francisco, unul dintre orașele în care România ar putea juca dacă se califică la Campionatul Mondial de fotbal din 2026, a fost dejucat de autoritățile americane, au anunțat instituțiile federale ale Statelor Unite.

Autoritățile americane au dejucat un atentat terorist în SUA

Patru persoane au fost inculpate pentru complot în vederea plasării de bombe în cinci locații distincte, la miezul nopții de Revelion, într-o zonă urbană intens frecventată din Bay Area. Autoritățile au intervenit la timp și au dejucat planul, așa cum anunță presa de peste ocean.

ADVERTISEMENT

Autoritățile federale descriu grupul ca fiind parte a unei organizații extremiste, supranumită „Turtle Island Liberation Front”, cu tendințe anti-guvernamentale și anti-capitaliste. Potrivit documentelor judiciare, planul includea amplasarea unor dispozitive explozive în locuri strategice din oraș.

Patru persoane au fost arestate

Suspecții, Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield și Tina Lai, au fost arestați în apropierea unei tabere improvizate din deșertul Mojave, acolo unde ar fi încercat să testeze explozivi înainte de punerea în aplicare a planului. Anchetatorii au descoperit materiale pentru fabricarea de bombe, împrăștiate pe mese pliabile, conform imaginilor aflate la dosar.

ADVERTISEMENT

Intervenția a oprit gruparea înainte ca aceasta să poată construi un dispozitiv exploziv funcțional. Procurorii federali susțin că planul nu se limita doar la San Francisco, ci includea și alte ținte. Atacul urma să aibă loc chiar în noaptea de Revelion.

ADVERTISEMENT

România ar putea juca la Campionatul Mondial pe stadionul din San Francisco

tricolorii ar urma să dispute un meci pe stadionul din San Francisco, în faza grupelor, împotriva Paraguayului, pe data de 19 iunie. Celelalte două partide ar urma să se joace la Vancouver și Los Angeles.

Programul meciurilor României la Campionatul Mondial 2026, în cazul calificării: