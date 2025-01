Alertă în SUA: o furtună puternică de zăpadă lovește 30 de state americane. Peste 60 de milioane de oameni vizați de avertizări

Încă din acest weekend, mai multe zone din centrul SUA au început deja să se confrunte cu o furtună puternică de zăpadă. Acest fenomen va dura câteva zile și va fi în extindere către coasta de Est.

O furtună de zăpadă lovește SUA. S-a declarat stare de urgență în 30 de state. Milioane de oameni vizați de avertizări

Peste 60 de milioane de americani , polei pe drumuri și ploaie înghețată. Meteorologii de peste ocean anticipează că una dintre cele mai mari furtuni de zăpadă din ultimii zece ani lovește statul, relatează .

Sâmbătă, în Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas şi Missouri s-a declarat stare de urgență. În paralel, zonele din SUA care nu sunt obișnuite cu frigul sever, inclusiv Mississippi şi Florida, au fost avertizate să se aștepte la condiții extreme.

Furtuna lovește în prezent Câmpiile Centrale și se răspândește treptat, duminică, spre Valea Ohio înainte de a ajunge luni în Atlanticul Mijlociu, pe Coasta de Est.

Meteorologul Rich Bann spune că sudul Missouri, Kentucky şi Tennessee vor fi afectate de ploaie îngheţată şi gheaţă duminică, ceea ce va face drumurile periculoase şi va duce la căderea liniilor electrice. ”Va fi aproape imposibil de condus în unele zone”, spune el.

”Pentru majoritatea cetățenilor americani, aceasta ar putea fi cea mai mare ninsoare din ultimii 10 ani”, a avertizat Centrul de Previziune Meteo al SUA (NOAA).

Efecte majore, inclusiv ”tulburări considerabile ale vieții de zi cu zi… condiții dificile de trafic sau paralizarea transportului”, sunt așteptate de la această furtună până duminică în anumite părți din centrul SUA, conform indicelui de severitate al furtunii, citat de .

Temperaturile scad drastic

Din cele 70 de milioane de persoane aflate sub alerte de iarnă, aproape 4 milioane în mare parte din estul Kansasului și vestul Missouri. Aici sunt deja înregistrate căderi masive de zăpadă, polei și ploaie înghețată.

Companiile aeriene importante, inclusiv American, Delta, Southwest și United au anunțat posibile întreruperi ale zborurilor în regiunile puternic afectate. În plus, temperaturile au fost mult sub zero în multe zone sâmbătă. Cel mai frig a fost în Minneapolis, -18 grade și în Minnesota, la granița cu Canada, -25 de grade.