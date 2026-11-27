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Cluburile din SuperLiga au încasat parțial (aproximativ 20%), iar impresia generală este aceea că sunt cu precădere impactate cluburile cu bugete mici. Aceasta este însă o falsă concluzie, deoarece problema este una de flux de numerar (cash-flow) și nu una care să țină de dimensiunea bugetelor

Impactul întârzierii achitării drepturilor TV pentru cluburile din SuperLiga

Sunt multe vorbe de duh care explică importanța cashflow-ului și arată de ce, uneori, acesta este mai important chiar decât însăși profitabilitatea. Warren Buffett, în raportul anual Berkshire Hathaway pe 2014, spunea: „Lichiditățile sunt pentru o companie ce este oxigenul pentru un om. Când le ai, nu te gândești la ele. Când îți lipsesc, te gândești numai la ele.”

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La ele, la lichidități se gândesc acum și cluburile. Pentru că onorarea obligațiilor de plată depind de cash-ul din conturi, nu de profitabilitate și nici de dimensiunea bugetelor anuale. Sunt imune la problemă cluburile care au rezerve în conturi (dar există oare în lumea reală acest animal?), nu cele care au bugete mari. Iar rata din noiembrie este așteptată acum în jurul datei de 15 decembrie. “Profit is an opinion, cash is a fact” – Profitul este o opinie, numerarul este un fapt. O spune înțelepciunea de business americană. Iată cât de mult se întrepătrund afacerile și presa; ambele aparent operează cu opinii și fapte.

Taxe, salarii, datorii scadente în insolvență

Lichiditatea este capacitatea unei societăți de a-și plăti obligațiile pe termen scurt, la scadență, cu banii disponibili și cu resursele pe care le poate transforma rapid în bani. Este răspunsul la întrebarea „Avem banii necesari când trebuie să plătim?” Cu siguranță cluburile au termene de plată care se bazează pe tranșele din drepturile TV. Și sunt câteva tipuri de obligații de plată care chiar dau bătăi de cap.

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Salariile. Mai ales în situația în care oricum exista întârzieri la plata salariilor și termenul pentru depunerea memoriilor se apropie. La FK Csikszereda Miercurea Ciuc, de exemplu, există deja o astfel de problemă, care se poate doar acutiza în lipsa lichidităților. Este o chestiune sensibilă, întrucât ea poate genera memorii noi, sau tensionarea relației cu anumiți jucători.

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Împrumuturi garantate cu încasările din drepturi TV. Este o practică în rândul cluburilor de primă ligă. Drepturile TV reprezintă o sursă importantă și sigură de venit, folosită uneori pentru a garanta anumite împrumuturi.

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Taxele către stat. Două lucruri sunt sigure pe lumea asta: moartea și taxele. Toată lumea știe asta, nu? Taxele au termene clare de plată, iar neachitarea atrage după sine penalități.

Obligații de plată în insolvență. – Oțelul Galați, Petrolul și CFR Cluj. Două lucruri sunt sigure în insolvență: nu poți înregistra datorii din activitatea curentă și sigur societatea nu are excedente financiare. Cu siguranță există plăți programate în funcție de data scadentă a tranșelor din drepturile TV.

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Este cel mai sensibil subiect, întrucât cluburile aflate în această situație nu își permit să rateze scadențe. În exclusivitate pentru FANATIK, directorul general eAD, Orlando Nicoară, liniștește cluburile:

Se va rezolva zilele următoare. E o întârziere de doar câteva zile. Întotdeauna am plătit în luna noiembrie.

Semnalul pe care îl primesc cluburile

Drepturile TV reprezintă una dintre cele mai sigure surse de venit pentru cluburi. O întârziere nu reprezintă în sine o tragedie, ci un semnal de alarmă. Drepturile TV au legătură cu economia reală, iar griparea acesteia se propagă mai devreme sau mai târziu în fotbal. De aceea, o mai mare atenție acordată propriilor suporteri, nu poate decât să prindă bine. Suporterii (mai ales abonații și publicul de stadion) reprezintă audiența cea mai apropiată de club și, mai ales, cea mai plătitoare. Și, poate în acest context orele la care meciurile sunt programate și politica de ticketing pot reveni pe ordinea de zi a discuțiilor.

Condițiile macroeconomice obligă orice manager să privească cu viitorul cu atenție. Iar a fi prevăzător este o obligație. E timpul, poate, ca suporterul să devină, mai ales la cluburile cu tradiție și suporteri, centrul de atenție și interes al decidenților din administrație. E sursa de venit cea mai ușor de securizat, pentru că resorturile ei sunt sentimentale, adică mult mai puternice decât orice contract comercial.