Sport

Alertă în Superligă! Rapid și FC Argeș, probleme cu licența UEFA!

Rapid și FC Argeș au primit un refuz în prima etapă a licențierii UEFA, din cauza unor neconcordanțe în acte. Ce se întâmplă cu cele două echipe din Superliga
Alex Bodnariu
19.04.2026 | 17:57
ULTIMA ORĂ
Probleme pentru Rapid și FC Argeș! Nu au primit licența pentru cupele europene!
ADVERTISEMENT

Veste de ultim moment despre Rapid și FC Argeș. S-au găsit probleme în dosarele pentru licența de participare în cupele europene. Cele două echipe au șanse mari să joace în sezonul viitor în competițiile organizate de UEFA, însă, la o verificare intermediară, au fost identificate neconcordanțe în rapoartele financiare.

Două echipe implicate direct în lupta pentru podium au primit un refuz în prima etapă a procesului de licențiere. Este vorba despre Rapid, echipă care se luptă pentru o clasare pe podiumul Superligii, și FC Argeș, formație angrenată atât în campionat, cât și în Cupa României.

ADVERTISEMENT

Procesul de licențiere UEFA este unul etapizat, iar prima fază reprezintă mai degrabă o verificare preliminară a documentației depuse de cluburi. Verdictul oficial va veni abia pe 29 aprilie, iar până atunci Rapid și FC Argeș au timp suficient pentru a-și completa dosarele de licențiere. Din informațiile FANATIK, riscul în ceea ce o privește pe Rapid este aproape inexistent.

Conform GSP, cluburile nu au intrat în criză, întrucât lucrurile nu sunt deloc complicate. Deși nu au apărut foarte multe detalii publice, sursele indică faptul că este vorba despre aspecte procedurale, nu despre probleme structurale. Atât Rapid, cât și FC Argeș au mai bine de o săptămână la dispoziție pentru a face verificări amănunțite.

ADVERTISEMENT
România va avea o reprezentantă în preliminariile UEFA Champions League, campioana Superligii. Câștigătoarea Cupei României va merge în preliminariile Europa League, iar locul 3 din Superligă va evolua în preliminariile Conference League. În cazul în care echipa care câștigă Cupa României termină și pe podium în Superligă, locul de Conference League se redistribuie către ocupanta poziției a 4-a din campionat.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
