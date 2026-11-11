Sport

Alertă înainte de România – Polonia! 3000 de suporteri polonezi, așteptați la București. Primăria interzice protestul

Cristian Măciucă
11.11.2026 | 16:30
Alerta inainte de Romania Polonia 3000 de suporteri polonezi asteptati la Bucuresti Primaria interzice protestul
ULTIMA ORĂ
Alertă înainte de România - Polonia! 3000 de suporteri polonezi, așteptați la București. Primăria interzice protestul. FOTO: Fanatik
Autoritățile din București sunt în alertă înaintea meciului România - Polonia. Aproximativ 3000 de suporteri polonezi sunt așteptați în Capitală, iar Jandarmeria a avertizat asupra unor riscuri de securitate. În aceeași zi este anunțat și un protest de amploare
ADVERTISEMENT

România se pregătește pentru penultimul meci din grupa B4 din Liga Națiunilor, însă confruntarea cu Polonia le dă deja bătăi de cap autorităților. În aceeași zi cu partida de pe Arena Națională, în centrul Capitalei a fost anunțată o manifestație de susținere a lui Călin Georgescu, promovată inclusiv de AUR. Autoritățile au refuzat avizarea protestului, din cauza riscurilor pentru ordinea publică și prezența numeroșilor suporteri polonezi.

Jandarmeria, semnal de alarmă înainte de România – Polonia

Primăria Capitalei a decis să nu avizeze manifestația programată pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în zona Parcului Izvor, în apropierea Palatului Parlamentului. Solicitarea fusese depusă de două persoane fizice, care au indicat un număr estimat de 50 de participanți. Autoritățile consideră însă că prezența reală ar putea fi considerabil mai mare.

ADVERTISEMENT

Jandarmeria și Poliția Capitalei au semnalat inclusiv existența unor mesaje din mediul online care ar putea încuraja comportamente violente. În plus, organizarea manifestației în aceeași zi cu meciul România – Polonia ar complica măsurile de securitate. Duelul de pe Arena Națională este programat sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45.

„Pentru manifestația din 14 noiembrie, am semnalat, potrivit competențelor, riscuri concrete, inclusiv în contextul desfășurării, în aceeași zi, a meciului România – Polonia. În acest context, există posibilitatea ca aproximativ 3.000 de suporteri polonezi să fie prezenți, în aceeași perioadă, în centrul Capitalei. Decizia privind avizarea aparține autorităților competente”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Capitalei.

ADVERTISEMENT
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe,...
Digi24.ro
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP

Precedentul care îi îngrijorează pe oamenii legii! Incidente violente la România – Polonia, în urmă cu 10 ani

Îngrijorările autorităților vin și pe fondul incidentelor petrecute la precedenta confruntare dintre România și Polonia disputată la București, pe 11 noiembrie 2016. Atunci, mii de suporteri polonezi au venit în Capitală pentru partida din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, câștigată de oaspeți cu 3-0.

ADVERTISEMENT
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este...
Digisport.ro
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina

Înaintea meciului, două grupuri de suporteri polonezi s-au încăierat într-un local din Centrul Vechi. Au fost aruncate scaune, iar șase persoane au fost duse la o secție de poliție. Violențele au continuat în apropierea Arenei Naționale, unde jandarmii au fost nevoiți să intervină pentru a restabili ordinea. Au fost raportate incidente și în interiorul stadionului, între suporteri români și polonezi.

ADVERTISEMENT

Bilanțul comunicat după partida din 2016 a indicat că 12 suporteri polonezi și cinci români au fost conduși la secțiile de poliție, fiind înregistrate mai multe contravenții și infracțiuni.

Italia U19 – România U19 0-0, live în runda 2 din preliminariile EURO...
Fanatik
Italia U19 – România U19 0-0, live în runda 2 din preliminariile EURO 2027. Gazdele încearcă să desfacă apărarea „tricolorilor”
Cine va fi titularizat de Gică Hagi în absența lui Ionuț Radu! Adi...
Fanatik
Cine va fi titularizat de Gică Hagi în absența lui Ionuț Radu! Adi Ilie: „Și eu am trecut prin asta”
Fiica lui Mihai Stoica, ipostază unică din vacanță. Care este locul unde se...
Fanatik
Fiica lui Mihai Stoica, ipostază unică din vacanță. Care este locul unde se relaxează Teodora. Galerie foto
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Uluitor! Gigi Becali ar fi fost țepuit incredibil la un transfer: 'Mi-era o...
iamsport.ro
Uluitor! Gigi Becali ar fi fost țepuit incredibil la un transfer: 'Mi-era o milă de el, vorbea singur'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!