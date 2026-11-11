Alertă înainte de România – Polonia! 3000 de suporteri polonezi, așteptați la București. Primăria interzice protestul

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România se pregătește pentru penultimul meci din grupa B4 din Liga Națiunilor, însă confruntarea cu Polonia le dă deja bătăi de cap autorităților. În aceeași zi cu partida de pe Arena Națională, în centrul Capitalei a fost anunțată o promovată inclusiv de AUR. Autoritățile au refuzat avizarea protestului, din cauza riscurilor pentru ordinea publică și prezența numeroșilor suporteri polonezi.

Jandarmeria, semnal de alarmă înainte de România – Polonia

Primăria Capitalei a decis să nu avizeze manifestația programată pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în zona Parcului Izvor, în apropierea Palatului Parlamentului. Solicitarea fusese depusă de două persoane fizice, care au indicat un număr estimat de 50 de participanți. Autoritățile consideră însă că prezența reală ar putea fi considerabil mai mare.

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Jandarmeria și Poliția Capitalei au semnalat inclusiv existența unor mesaje din mediul online care ar putea încuraja comportamente violente. În plus, organizarea manifestației în aceeași zi cu meciul România – Polonia ar complica măsurile de securitate. .

„Pentru manifestația din 14 noiembrie, am semnalat, potrivit competențelor, riscuri concrete, inclusiv în contextul desfășurării, în aceeași zi, a meciului România – Polonia. În acest context, există posibilitatea ca aproximativ 3.000 de suporteri polonezi să fie prezenți, în aceeași perioadă, în centrul Capitalei. Decizia privind avizarea aparține autorităților competente”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Capitalei.

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Precedentul care îi îngrijorează pe oamenii legii! Incidente violente la România – Polonia, în urmă cu 10 ani

Îngrijorările autorităților vin și pe fondul incidentelor petrecute la precedenta confruntare dintre România și Polonia disputată la București, pe 11 noiembrie 2016. Atunci, mii de suporteri polonezi au venit în Capitală pentru partida din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, câștigată de oaspeți cu 3-0.

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Înaintea meciului, două grupuri de suporteri polonezi s-au încăierat într-un local din Centrul Vechi. Au fost aruncate scaune, iar șase persoane au fost duse la o secție de poliție. Violențele au continuat în apropierea Arenei Naționale, unde jandarmii au fost nevoiți să intervină pentru a restabili ordinea. Au fost raportate incidente și în interiorul stadionului, între suporteri români și polonezi.

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Bilanțul comunicat după partida din 2016 a indicat că 12 suporteri polonezi și cinci români au fost conduși la secțiile de poliție, fiind înregistrate mai multe contravenții și infracțiuni.