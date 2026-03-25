Alertă înainte de Turcia – România! Starul lui AS Roma s-a antrenat separat și poate rata barajul. Video

Alertă înainte de Turcia – România! Starul lui AS Roma s-a antrenat separat și poate rata barajul.

Alertă înainte de barajul dintre Turcia și România. Starul de la AS Roma nu s-a pregătit alături de coechipieri la antrenamentul oficial. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
25.03.2026 | 16:15
CORESPONDENŢĂ DIN ISTANBUL
Alertă înainte de Turcia - România! Starul de la AS Roma s-a pregătit separat. Foto: Colaj Fanatik
Turcia – România este semifinala barajului ce poate duce la Campionatul Mondial din 2026. Câștigătoarea acestui duel va juca cu echipa care se va impune în Slovacia – Kosovo. FANATIK a remarcat faptul că un jucător important al turcilor nu s-a pregătit alături de coechipieri la antrenamentul oficial.

Zeki Celik s-a antrenat separat și poate rata barajul Turcia – România

FANATIK a asistat la antrenamentul oficial efectuat de Turcia înainte de barajul cu România. Nu mai puțin de 50 de jurnaliști români și străini au urmărit cum selecționata din țara semilunii pune la punct ultimele detalii înainte de meciul decisiv ce urmează să se dispute pe Beșiktaș Arena.

Vincenzo Montella, antrenor ce a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu, a ținut un discurs de câteva minute în fața grupului, înainte să dea drumul la antrenament. Atmosfera a fost una relaxată, iar Arda Guler, cel mai valoros jucător al Turcilor, a dat autografe copiilor prezenți la baza de pregătire.

Totuși, Vincenzo Montella nu a avut toți jucătorii la dispoziție. FANATIK a remarcat faptul că Zeki Celik nu s-a antrenat alături de coechipierii săi. Starul de la AS Roma a fost surprins în momentul în care s-a pregătit separat cu preparatorul fizic, semn că prezența sa pentru duelul de joi, 26 martie, este incertă.

Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Digi24.ro
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Zeki Celik s-a pregătit separat la antrenamentul oficial. Foto: Fanatik
Zeki Celik s-a pregătit separat la antrenamentul oficial. Foto: Fanatik

O altă absență importantă pentru turci este Merih Demiral (28 ani). Fundașul central legitimat la Al-Ahli, dar care în trecut e evoluat pentru Juventus, Atalanta și Sassuolo, nu s-a antrenat alături de colegii săi. În aceste condiții, șansele să joace în meciul cu România au devenit minime.

Primii care i-au spus ”DA” Iranului
Digisport.ro
Primii care i-au spus ”DA” Iranului

Cine este Zeki Celik

Zeki Celik (29 de ani) este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Vincenzo Montella. Fundașul lateral a făcut primii pași în fotbal la Bursaspor, iar în Turcia a mai evoluat la Bursa Nilufer și Istanbulspor. Fotbalistul a părăsit țara semilunii în 2018, când a fost transferat de Lille OSC. Aventura lui Celik în Franța a durat până în 2022, când AS Roma a plătit nu mai puțin de 7,4 milioane de euro în schimbul serviciilor sale.

Fundașul a adunat nu mai puțin de 58 de selecții pentru echipa națională, timp în care a reușit să marcheze trei goluri. Cotat în prezent la 12 milioane de euro, Zeki Celik este titular de drept pe postul său, astfel că Vincenzo Montella ar întâmpina o problemă serioasă în duelul cu România. Celălalt fundaș dreapta convocat este Mert Muldur (26 de ani și 41 de selecții).

Zeki Celik s-a pregătit separat la antrenamentul oficial

Mircea Lucescu, idol la aterizarea pe aeroportul din Istanbul: „Îl strigau și femeile”
Fanatik
Mircea Lucescu, idol la aterizarea pe aeroportul din Istanbul: „Îl strigau și femeile”
După retragerea din tenis, Simona Halep a recunoscut tot despre Serena Williams și...
Fanatik
După retragerea din tenis, Simona Halep a recunoscut tot despre Serena Williams și Maria Sharapova: „Felul în care arăta…”
Edi Iordănescu, mesaj emoționant cu o zi înainte de Turcia – România: „Acum...
Fanatik
Edi Iordănescu, mesaj emoționant cu o zi înainte de Turcia – România: „Acum este despre noi toți”
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Prunea, revoltat de cât i-a venit factura la gaze: 'Mi-a stricat ziua, mă...
iamsport.ro
Prunea, revoltat de cât i-a venit factura la gaze: 'Mi-a stricat ziua, mă doare ficatul!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!