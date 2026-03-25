Alertă înainte de Turcia – România! Starul lui AS Roma s-a antrenat separat și poate rata barajul. Video

ADVERTISEMENT

Turcia – România este semifinala barajului ce poate duce la Campionatul Mondial din 2026. Câștigătoarea acestui duel va juca cu echipa care se va impune în Slovacia – Kosovo. FANATIK a remarcat faptul că un jucător important al turcilor nu s-a pregătit alături de coechipieri la antrenamentul oficial.

Zeki Celik s-a antrenat separat și poate rata barajul Turcia – România

FANATIK a asistat la antrenamentul oficial efectuat de Turcia înainte de barajul cu România. Nu mai puțin de 50 de jurnaliști români și străini au urmărit cum selecționata din țara semilunii pune la punct ultimele detalii înainte de meciul decisiv ce urmează să se dispute pe Beșiktaș Arena.

ADVERTISEMENT

Atmosfera a fost una relaxată, iar Arda Guler, cel mai valoros jucător al Turcilor, a dat autografe copiilor prezenți la baza de pregătire.

Totuși, Vincenzo Montella nu a avut toți jucătorii la dispoziție. FANATIK a remarcat faptul că Zeki Celik nu s-a antrenat alături de coechipierii săi. Starul de la AS Roma a fost surprins în momentul în care s-a pregătit separat cu preparatorul fizic, semn că prezența sa pentru duelul de joi, 26 martie, este incertă.

ADVERTISEMENT

O altă absență importantă pentru turci este Merih Demiral (28 ani). Fundașul central legitimat la Al-Ahli, dar care în trecut e evoluat pentru Juventus, Atalanta și Sassuolo, nu s-a antrenat alături de colegii săi. În aceste condiții, șansele să joace în meciul cu România au devenit minime.

ADVERTISEMENT

Cine este Zeki Celik

Fundașul lateral a făcut primii pași în fotbal la Bursaspor, iar în Turcia a mai evoluat la Bursa Nilufer și Istanbulspor. Fotbalistul a părăsit țara semilunii în 2018, când a fost transferat de Lille OSC. Aventura lui Celik în Franța a durat până în 2022, când AS Roma a plătit nu mai puțin de 7,4 milioane de euro în schimbul serviciilor sale.

ADVERTISEMENT

Fundașul a adunat nu mai puțin de 58 de selecții pentru echipa națională, timp în care a reușit să marcheze trei goluri. Cotat în prezent la 12 milioane de euro, Zeki Celik este titular de drept pe postul său, astfel că Vincenzo Montella ar întâmpina o problemă serioasă în duelul cu România. Celălalt fundaș dreapta convocat este Mert Muldur (26 de ani și 41 de selecții).