Alertă! Interziși la retur, fanii lui Levski vin la Craiova și spun că au cumpărat bilete printre olteni!

ADVERTISEMENT

Returul dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia se anunță unul incendiar atât pe teren, cât și în tribune. Deși UEFA a interzis prezența suporterilor bulgari la meciul de pe „Ion Oblemenco” de miercuri seară, informațiile apărute înaintea confruntării indică faptul că fanii formației din Sofia pregătesc o mutare care le-ar putea asigura prezența la Craiova.

Fanii lui Levski sunt hotărâți să ajungă la Craiova: „Nu există nicio interdicție care să ne oprească!”

Potrivit publicației , zeci de suporteri ai lui Levski Sofia sunt deciși să facă deplasarea în România, chiar dacă UEFA a interzis prezența fanilor bulgari la partida de pe „Ion Oblemenco”. Primul plan al suporterilor a fost să cumpere bilete în sectoarele destinate gazdelor, prin intermediul platformei online a Universității Craiova. Totuși, sistemul a blocat automat achizițiile efectuate de cetățeni bulgari, o măsură care ar fi fost introdusă tocmai pentru a împiedica prezența fanilor lui Levski în tribunele rezervate oltenilor.

ADVERTISEMENT

Chiar și în aceste condiții, o parte dintre suporteri au decis să plece spre România chiar și fără bilete. Planul lor este să încerce să procure tichete direct la Craiova, fie prin revânzare de la suporteri locali, fie de pe piața neagră.

„Plecam. Suntem obligați să încercăm tot ce este posibil pentru a fi alături de echipă. Dacă există și cea mai mică șansă să găsim un bilet la fața locului, o vom folosi. Nu există nicio interdicție care să ne oprească să fim lângă echipă”, a declarat pentru Arenasport.bg un suporter al lui Levski.

ADVERTISEMENT

Ce a decis UEFA după ce ultraşii bulgari au făcut ravagii în Bosnia

, după sancțiunea dictată de UEFA în urma incidentelor produse la partida din deplasare cu Borac Banja Luka, din primul tur preliminar al Champions League.

ADVERTISEMENT

Forul european a deschis o anchetă disciplinară după raportul întocmit de observatorii delegați la meciul din Bosnia, în care au fost consemnate manifestări cu caracter rasist și discriminatoriu venite din sectorul ocupat de fanii formației bulgare. În timpul confruntării au existat și momente tensionate în tribune, fiind necesară intervenția forțelor de ordine pentru calmarea situației.

ADVERTISEMENT

În urma analizării cazului, Comisia de Apel a UEFA a decis activarea unei sancțiuni cu suspendare primite anterior de Levski Sofia și a interzis clubului să comercializeze bilete propriilor suporteri pentru partida din deplasare cu Universitatea Craiova.

„Comisia de Apel a UEFA a decis punerea în aplicare a sancțiunii disciplinare cu suspendare, constând în interzicerea clubului PFC Levski Sofia de a vinde bilete suporterilor săi pentru următorul meci din deplasare din competițiile UEFA, ca urmare a comportamentului rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor săi”, se arată în comunicatul forului european.

ADVERTISEMENT

Pe lângă interdicția pentru meciul de la Craiova, UEFA a aplicat clubului bulgar și o amendă în valoare de 15.000 de euro, precum și o nouă sancțiune cu suspendare. Astfel, dacă vor exista abateri similare în următorii doi ani, Levski riscă să execute încă o interdicție privind prezența propriilor suporteri la un meci disputat în deplasare în cupele europene.

Sorin Cârțu aprinde și mai mult returul cu Levski: „Acasă suntem o forță! Trebuie să ne calificăm!”

La finalul duelului de la Sofia, . Președintele Universității Craiova consideră că diferența minimă de pe tabelă nu reprezintă un obstacol imposibil de depășit și este convins că formația lui Filipe Coelho poate întoarce soarta calificării pe „Ion Oblemenco”. Cârțu și-a bazat optimismul pe forța echipei în fața propriilor suporteri și pe .

„Voiam să câștigăm, dar este un rezultat care se poate întoarce. Am mai avut meciuri de acest fel cu Trnava, Sarajevo. Acasă suntem o forță și trebuie să ne calificăm. Așa sunt meciurile în perioada asta. Au avut și ei noroc la ocazia lui Anzor. Este și o chestiune de șansă. A ratat frumos, cu exteriorul. Dar ne vedem acasă. Am spus de la început că vor fi meciuri grele și ceea ce s-a întâmplat nu trebuie considerat o mare surpriză. Este un adversar puternic, s-a descurcat bine în situațiile de unu la unu și cu mingea la picior. Avem șansa să câștigăm acasă și să ne calificăm. Toți ne-am fi dorit un rezultat pozitiv, dar asta nu înseamnă că este totul gata. Din contră, trebuie să ne mobilizăm și mai bine.

Atmosfera la retur va fi la fel ca anul trecut, o nebunie. Stadionul va fi arhiplin și va încuraja echipa, iar asta va însemna un suport puternic pentru jucătorii noștri. Nu sunt eu cu procentele. Va fi un meci de calificare la returul de acasă. Se pot întâmpla multe: un henț, o eliminare, un autogol“, a spus Sorin Cârțu, la .