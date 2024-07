Alertă într-o cunoscută stațiune din Italia. Sute de turiști au ajuns la spital din cauza unui virus

Aici, autoritățile se tem că apa ar fi infestată cu un norovirus, astfel că pe lângă cei 300 de oameni ajunși la spital, alții s-au ales cu greață, febră, crampe, vărsături și diaree. În total ar exista 900 de astfel de cazuri printre turiști, fie ei italieni sau străini. Este suspectat că virusul s-a răspândit prin intermediul alimentării cu apă potabilă din localitate.

Sute de turiști au ajuns la spital din cauza unui virus în Italia

care provoacă gastroenterită, o inflamație a tractului digestiv. Cunoscut sub numele de ”gastroenterită virală” sau ”boala vomei”, norovirusul este foarte rezistent și se răspândește foarte ușor. ”Victimele” preferate sunt din mediile aglomerate cum ar fi școlile, restaurantele, navele de croazieră și centrele de îngrijire a sănătății.

ADVERTISEMENT

Virusul se poate răspândi prin contact direct cu o persoană infectată, dar și prin consumul de alimente sau apă contaminată, sau pur și simplu prin atingerea suprafețelor contaminate. Autoritățile din acea zonă le-au transmis oamenilor și locuitorilor să cumpere doar apă îmbuteliată, iar apa curată este distribuită gratuit.

Presa din Italia crede că epidemia a fost declanșată de nivelul ridicat al apei din lac în urma ploilor abundente din ultima perioadă. Acestea au cauzat supraaglomerarea sistemului de canalizare, cu toate că nu există momentan niciun raport care s confirme oficial acest lucru. Interesant, autoritățile spun că cele mai recente teste efectuate de furnizorul local de apă au fost negative la norovirus.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, în urmă cu mai multe zile au fost găsite urme de virus în apa potabilă. În consecință, primarul din Torri del Benaco, Stefano Nicotra, le-a recomandat locuitorilor să fie precauți. ”Nu folosiţi apa de la reţea pentru uz personal sau alimentar. Acea apă nu trebuie folosită pentru gătit sau pentru spălarea alimentelor”, a declarat primarul.

Norovirusul este extrem de contagios, însă efectele sunt de scurtă durată

Localitatea Torri del Benaco are doar 3.000 de rezidenți permanenți, însă trăiește din turism, zeci de mii de oameni vizitând această localitate în fiecare an. Norovirusul este extrem de contagios, însă de obicei infecția e de scurtă durată, conform . În fiecare an, 685 de milioane de oameni contactează acest virus și 200.000 de oameni mor.

ADVERTISEMENT

este o metodă eficientă pentru reducerea transmiterii agenților patogeni norovirus. Produsele cu alcool (≥62% alcool izopropilic) pot fi folosite ca adjuvant, dar sunt mai puțin eficiente decât spălarea mâinilor, deoarece norovirusul nu are o înveliș viral lipidic.

Suprafețele în care pot fi prezente particule de norovirus pot fi igienizate cu o soluție de 1,5% până la 7,5% de înălbitor de uz casnic în apă sau cu alți dezinfectanți eficienți împotriva norovirusului. În majoritatea situațiilor de infectare cu norovirus, acestea dispar spontan.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, există și situații în care simptomele se agravează, iar persoanele care prezintă un risc crescut sunt vârstnicii, copiii, femeile gravide și persoanele cu HIV sau cancer. Cea mai frecventă complicație e reprezentantă de deshidratare, iar netratată aceasta poate duce la deces.