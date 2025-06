Alertă într-o destinație de vacanță iubită de români. Iadul s-a dezlănțuit în Grecia: incendiile fac iar ravagii. Video

Un incendiu de vegetație de proprții a izbucnit la sud de capitala Greciei. Localnicii au primit mesaje de avertizare pentru a-și evacua locuințele. Undeva la 100 de pompieri se luptă cu flăcările, care au cuprins și câteva locuințe.

Pompierii greci se luptă cu un , izbucnit joi, în apropierea orașului Palaia Fokaia, de 40 de kilometri de Atena. Focul s-a aprins în contextul valului de căldură, care a dus mercurul din termometre până aproape de 40 de grade Celsius.

Astfel, în zonele afectate au fost trimise opt aeronave, cinci elicoptere și 28 de vehicule, dar au intervenit și 90 de pompieri. Autoritățile se luptă cu flăcările, în timp ce locuitorii au fost avertizați să se autoevacueze din case, conform . În același timp, televiziunea greacă a arătat cu un elicopter aruncă cu apă de la înălțime, în timp ce un fum gros a acoperit cerul în regiune.

„Este un incendiu dificil, alimentat de vântul puternic”, a declarat pentru AFP un oficial al serviciului de pompieri, notează Deocamdată nu se știe exact câte persoane din Palaia Fokaia și-au părăsit casele.

🔥 At least 20 houses have been destroyed by a rapidly growing wildfire in Palaia Fokaia, south of Athens, Greece, according to officials. Four settlements have been evacuated as flames continue to spread.

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1)