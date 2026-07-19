Alertă la Argentina – Spania, finala Cupei Mondiale, din cauza incendiilor din SUA și Canada. Calitatea aerului, foarte nesănătoasă la New York!

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se apropie de final. Meciul dintre Franța și Anglia va avea loc duminică, 19 iulie, de la ora 00:00, și va conta pentru locul trei al competiției. Fanii vor aștepta, cu siguranță, partida dintre Spania și Argentina, din finala mare a turneului final.

Alertă la Argentina – Spania, finala Cupei Mondiale, din cauza incendiilor din SUA și Canada

Cu doar o zi înainte de partida dintre Argentina și Spania, fanii au motive de îngrijorare. În contextul incendiilor numeroase din nord-estul SUA, fumul poate ajunge în preajma stadionului din New Jersey. Speranța organizatorilor stă în faptul că în noaptea dintre 18 și 19 iulie sunt prognozate ploi, astfel că focul poate fi încetinit, iar fumul va fi redus.

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Fumul a afectat în dimineața zilei de sâmbătă, 18 iulie, părți din regiunile Nord-Est și Mid-Atlantic, iar pămătufurile de fum provocate de incendiile de vegetație din Canada au emigrat în sud, afectând astfel marile orașe. New York este printre cele mai afectat zone din SUA.

Mai exact, : „În New York City, în Long Island și în nordul statului New Jersey, fumul de la sol va persista pe tot parcursul dimineții, generând un aer nesănătos, cu scurte vârfuri de aer foarte nesănătos. O scădere vizibilă a densității fumului se va înregistra spre sfârșitul după-amiezii, îmbunătățind condițiile până la moderate sau nesănătoase pentru grupurile vulnerabile spre seară și bune în cursul zilei de duminică”. Calitatea aerului va putea fi monitorizată constant . Fanii au făcut și o simulare despre cum ar putea arăta aerul din timpul meciului Argentina – Spania.

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Când are loc finala CM 2026

este programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. , stadion ce a fost inaugurat în 2010 și care a costat nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro. Capacitatea este una importantă, arena din New Jersey putând găzdui 85.000 de persoane.

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