Sport

Alertă la Argentina – Spania, finala Cupei Mondiale, din cauza incendiilor din SUA și Canada. Calitatea aerului, foarte nesănătoasă la New York!

Probleme înainte de Argentina - Spaniei, finala Campionatului Mondial. Incendiile din SUA și Canada au afectat calitatea aerului.
FANATIK
19.07.2026 | 05:15
Alerta la Argentina Spania finala Cupei Mondiale din cauza incendiilor din SUA si Canada Calitatea aerului foarte nesanatoasa la New York
ULTIMA ORĂ
Alertă la Argentina - Spania, finala Cupei Mondiale, din cauza incendiilor din SUA și Canada. Calitatea aerului, foarte nesănătoasă la New York. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se apropie de final. Meciul dintre Franța și Anglia va avea loc duminică, 19 iulie, de la ora 00:00, și va conta pentru locul trei al competiției. Fanii vor aștepta, cu siguranță, partida dintre Spania și Argentina, din finala mare a turneului final.

Alertă la Argentina – Spania, finala Cupei Mondiale, din cauza incendiilor din SUA și Canada

Cu doar o zi înainte de partida dintre Argentina și Spania, fanii au motive de îngrijorare. În contextul incendiilor numeroase din nord-estul SUA, fumul poate ajunge în preajma stadionului din New Jersey. Speranța organizatorilor stă în faptul că în noaptea dintre 18 și 19 iulie sunt prognozate ploi, astfel că focul poate fi încetinit, iar fumul va fi redus.

ADVERTISEMENT

Fumul a afectat în dimineața zilei de sâmbătă, 18 iulie, părți din regiunile Nord-Est și Mid-Atlantic, iar pămătufurile de fum provocate de incendiile de vegetație din Canada au emigrat în sud, afectând astfel marile orașe. New York este printre cele mai afectat zone din SUA.

Mai exact, autoritățile au transmis următoare avertizare: „În New York City, în Long Island și în nordul statului New Jersey, fumul de la sol va persista pe tot parcursul dimineții, generând un aer nesănătos, cu scurte vârfuri de aer foarte nesănătos. O scădere vizibilă a densității fumului se va înregistra spre sfârșitul după-amiezii, îmbunătățind condițiile până la moderate sau nesănătoase pentru grupurile vulnerabile spre seară și bune în cursul zilei de duminică”. Calitatea aerului va putea fi monitorizată constant aici. Fanii au făcut și o simulare despre cum ar putea arăta aerul din timpul meciului Argentina – Spania.

ADVERTISEMENT
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana...
Digi24.ro
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana și-a arătat din nou adevărata față”
Cum ar putea arăta aerul la meciul Argentina - Spania. Foto: X
Cum ar putea arăta aerul la meciul Argentina – Spania. Foto: X

Când are loc finala CM 2026

Meciul dintre Spania și Argentina este programat duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe Arena MetLife, stadion ce a fost inaugurat în 2010 și care a costat nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro. Capacitatea este una importantă, arena din New Jersey putând găzdui 85.000 de persoane.

ADVERTISEMENT
FIFA, condamnată în direct la Franța - Anglia:
Digisport.ro
FIFA, condamnată în direct la Franța - Anglia: "Bătaie de joc! Știm cu toții ce ascunde acest meci"
  • 2.25 este cota SUPERBET pentru pariul „Argentina să câștige Cupa Mondială”
Repriză istorică pentru Anglia! 4 goluri în poarta marii rivale Franța. L’Equipe a...
Fanatik
Repriză istorică pentru Anglia! 4 goluri în poarta marii rivale Franța. L’Equipe a observat: „Nu s-a mai întâmplat asta de la meciul cu România”
Filipe Coelho, reacție blitz după ieșirea nervoasă a lui Nsimba din U Craiova...
Fanatik
Filipe Coelho, reacție blitz după ieșirea nervoasă a lui Nsimba din U Craiova – UTA 4-0: „Trebuie sa discutăm!”
Ștefan Baiaram, omul meciului din U Craiova – UTA 4-0, este pregătit de...
Fanatik
Ștefan Baiaram, omul meciului din U Craiova – UTA 4-0, este pregătit de pasul următor: „Cu siguranță voi atrage atenția mai multor cluburi. Sună bine orice echipă”
Parteneri
'Azi ar fi putut juca la orice echipă de top!'. Victor Becali a...
iamsport.ro
'Azi ar fi putut juca la orice echipă de top!'. Victor Becali a numit fostul mare fotbalist român pe care îl consideră 'ignorat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!