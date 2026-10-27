Alertă la Bayern Munchen după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur! Vedeta poate pleca de pe Allianz Arena

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, fiind primul britanic care pune mâna pe trofeu în ultimul sfert de secol. În ciuda motivului de mândrie, acest lucru ar putea înrăutăți lucrurile pentru Bayern Munchen. Viitorul atacantului pe Allianz Arena este mai mult decât incert.

Bayern Munchen riscă să îl piardă pe Harry Kane

Britanicul a intrat în ultimul an de contract cu Bayern Munchen. Înțelegerea sa cu bavarezii ar urma să expire la sfârșitul lunii iunie 2027, iar cele două părți nu au ajuns, momentan, la un acord de prelungire a contractului. Deși au existat mai multe runde de negocieri în ultimele luni, principala problemă invocată de atacant ar fi durata noului angajament.

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Harry Kane ar fi dispus să își prelungească contractul cu Bayern, însă ar dori un angajament valabil până în 2030, adică încă 3 ani. Acest lucru nu a fost pe placul conducătorilor lui Bayern. Bavarezii ar fi dispuși să îi mai ofere un contract pentru doar 2 ani. Astfel, în momentul încheierii angajamentului, britanicul va atinge vârsta de 35 de ani și vor renegocia contractul.

Acest obstacol minor i-ar putea costa pe bavarezi serviciile lui Harry Kane. Mai mult, trofeul câștigat luni, 26 octombrie, ar complica situația. Mai multe cluburi de top din Europa și-ar putea îndrepta atenția către englez, profitând de faptul că poate sosi liber de contract. Conform , cele mai mari șanse ar fi ca Harry Kane să primească oferte tentante din Turcia, Arabia Saudită, SUA și Anglia.

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65.000.000 de euro este cota de piață a noului câștigător al Balonului de Aur, conform

Harry Kane a avut cifre senzaționale la Bayern Munchen

După ce și-a petrecut aproape toată cariera în curtea lui Tottenham, transferul în Germania i-a adus britanicului gloria. Ajuns pe Allianz Arena, în vara anului 2023, în schimbul a 95 de milioane de euro, Harry Kane a confirmat rapid că este omul de care Bayern Munchen avea nevoie în atac. Astfel, în prima sa stagiune petrecută în Bavaria, a marcat 44 de goluri în 45 de meciuri.

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Cele mai bune cifre le-a obținut în stagiunea 2025-2026. Vârful a înscris de 61 de ori în 51 de meciuri și a atins o medie uluitoare: 1.20 de goluri per meci, în tricoul lui Bayern. Dacă adunăm și evoluțiile pe care le-a avut pentru naționala ”Celor Trei Lei”, Harry Kane a ajuns la 73 de goluri în 65 de meciuri. Mai mult, a fost cel mai bun marcator al Cupei Mondiale, cu 6 reușite.

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În cele trei sezoane petrecute în Germania, Harry Kane a câștigat două titluri de campion în Bundesliga, o Cupă a Germaniei și două Supercupe ale Germaniei. Mai mult, pe plan individual, a cucerit de două ori Gheata de Aur și un Balon de Aur.

Harry Kane a intrat în istoria Bundesligii

Victoria zdrobitoare obținută de Bayern Munchen împotriva lui Union Berlin, 7-0, a marcat un moment istoric pentru fotbalul german. Harry Kane a semnat o ”dublă”, în minutele 39 și 54, devenind : 98. Mai mult, este singurul fotbalist care a atins performanța impresionantă în mai puțin de 100 de meciuri.

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Englezul a bătut recordul lui Dieter Muller, care era valabil din septembrie 1977. Legenda Germaniei a atins borna istorică într-o victorie a echipei sale, FC Koln, împotriva Borussiei Dortmund, 4-1. Aceștia sunt jucătorii care au marcat cel mai repede 100 de goluri în Bundesliga: