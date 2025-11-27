Alertă la Belgrad, înainte de Steaua Roșie – FCSB. Informații importante pentru fani înaintea partidei de pe “Maracana”

ADVERTISEMENT

Există un mare interes pentru meciul dintre Steaua Roșie și FCSB, din runda a 5-a a Europa League, care se va disputa joi, 27 noiembrie, de la ora 21:00 (22:00, ora României), pe “Maracana”. Se așteaptă zeci de mii de spectatori, așa că oficialii gazdelor au transmis că este foarte important ca toți să respecte instrucțiunile clubului înainte de acest meci.

Ce instrucțiuni trebuie să respecte spectatorii de la Steaua Roșie – FCSB

În acest sens, , pe care îl redăm în totalitate. Porțile stadionului care va găzdui meciul Steaua Roșie – FCSB se vor deschide în ziua meciului cu două ore înaintea fluierului de start.

Nu va fi posibil accesul din partea de vest a stadionului în partea de sud și invers, deoarece zona menționată va fi închisă din cauza sosirii fanilor vizitatori;

Fiecare persoană, indiferent de vârstă, trebuie să aibă bilet pentru meciul dintre Steaua Roșie și FCSB;

Nu este permis ca două persoane să treacă împreună prin sistemul de control acces cu turnicheți la intrarea pe stadion. Dacă se produce un incident de acest gen, clubul nu-și va asuma responsabilitatea;

Vă rugăm să încurajați echipa într-un mod corect și sportiv și să nu aruncați obiecte pe teren;

Porțile stadionului vor fi deschise joi, 27 noiembrie, la ora 19:00 (20:00, ora României);

Stadionul va fi plin, ceea înseamnă aglomerație în jurul lui. Prin urmare, clubul invită fanii să vină la meci cât mai devreme posibil, pentru a evita cozile și așteptarea la porțile de intrare;

Toți solicitările serviciului de securitate;

Nu aduceți în stadion obiecte interzise prin lege;

Persoanele aflate sub influența alcoolului și a altor substanțe interzise nu vor avea acces pe stadion;

Nu săriți pe teren înainte, în timpul și după meci;

Intrările și tribunele vor fi filmate înainte, în timpul și după meci;

Toți spectatorii trebuie să aibă un act de identitate asupra lor. Persoanele sub 16 ani care nu sunt însoțite de un părinte sau tutore nu pot participa la meci.

Cați fani va avea FCSB pe “Maracana”

Pentru partida de pe “Maracana”, FCSB a primit 1.500 de bilete. , iar campioana României va fi încurajată de o galerie numeroasă, după cum susține Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord.

“Noi vom pleca joi dimineață către Turnu Severin, acolo ne vom întâlni cu majoritatea suporterilor. O să fim însoțiți de jandarmeria de la Belgrad și vom merge la meci. (n.r. vă vor prelua de la intrarea în Serbia) Da. Va fi foarte multă lume, biletele s-au vândut”, a spus Gheorghe Mustață la FANATIK SUPERLIGA.