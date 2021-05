Alertă la CFR Cluj după eșecul cu Sepsi OSK: ”A fost o catastrofă”

Șefii clubului CFR Cluj au intrat în alertă după eșecul din meciul Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, din etapa a șaptea a play-off-ului, ți ăi cer antrenorului Edi Iordănesci să ia urgent măsuri.

Ardelenii au pierdut pentru prima dată în fața echipei lui Leo Grozavu și puteau fi depășiți în fruntea clasamentului de FCSB.

Doar că trupa lui Toni Petrea s-a încurcat și ea, scoțând doar o remiză în duelul cu ultima clasată din play-off, Academica Clinceni.

Înfrângerea cu Sepsi OSK a ridicat gradul de alertă la CFR Cluj

Unul dintre acționarii de la CFR Cluj, Ștefan Gadola, s-a arătat total nemulțumit de prestația din partida cu Sepsi OSK, dar precizează că gruparea din Gruia nu va avea probleme financiare în cazul în care va pierde titlul de campioană.

”Nu pot să cred așa ceva! Am fost la meci și am rămas fără cuvinte! A fost o catastrofă. Nimic, nimic, nimic! Am fost total neinspirați și nu înțeleg de ce! Edi Iordănescu să ia măsuri! În prima repriză n-am avut nicio ocazie, am fost total neinspirați, nu știu pe unde am fost, dar la meci nu cred.

Am făcut și noi un meci precum Universitatea Craiova, dar uite că ei au ajuns să lupte pentru locul 4. Este greu să joci în acest ritm, din trei în trei zile, parcă nici atunci când jucam în Europa nu era așa”, a declarat Gadola pentru prosport.ro.

Gadola crede în continuare în titlu

”Totuși, cei de la Sepsi au avut prospețime, parcă și-au dorit mai mult decât noi să câștige, nu-mi explic de ce. Eu sunt încă optimist, câștigăm încă trei meciuri și suntem campioni. Ar fi ceva extraordinar să câștigăm al patrulea titlu la rând.

Le-am spus jucătorilor imediat după meci să aibă fruntea sus, iar ei mi-au răspuns că trebuie să schimbe totul ca să fim campioni. N-ar fi un dezastru să ratăm titlul, vă spun precis. Financiar, clubul nu va avea probleme, sunt convins de acest lucru”, a încheiat acționarul de la CFR Cluj.

Un suporter al celor de la CFR Cluj l-a înjurat pe Alex Chipciu la finalul partidei cu Sepsi, iar acesta a mers către el și l-a luat de gât, fiind despărțit de forțele de ordine. Iasmin Latovlevici a încercat să-și calmeze coechipierul, care era un car de nervi. În cele din urmă, Chipciu a recunoscut că regretă gestul făcut.

