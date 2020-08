Alertă la CFR Cluj! Trei teste COVID-19 au ieșit neconcludent. Djokovic, Păun și Dan Petrescu n-au scăpat de probleme. Exclusiv

Campionii de la CFR Cluj s-au testat de coronavirus înainte de reluarea pregătirilor pentru un nou sezon, însă veștile nu sunt deloc bune pentru ardeleni. Din informațiile FANATIK trei teste au ieșit neconcludente și vor fi refăcute.

Testarea a avut loc la reunirea lotului și este vorba despre Damjan Djokovic, Alexandru Păun și antrenorul Dan Petrescu. “Bursucul” nu a putut sta pe bancă în ultimele trei meciuri din cauza COVID-19 fiind în izolat până joia trecută.

Cei trei vor fi testați din nou, iar dacă vor ieși negativ, vor putea să se alăture lotului, însă dacă rezultatul va fi pozitiv este posibil ca pregătirea echipei să fie făcută cu Dan Petrescu la distanță, la fel cum au fost desfășurate ultimele trei meciuri.

Alexandru Păun este primul jucător de la CFR Cluj depistat pozitiv cu COVID-19. Fotbalistul a fost testat cu câteva ore înaintea meciului cu FCSB și testul a ieșit pozitiv. Astfel, confruntarea a fost amânată și echipa a intrat în izolare la Mogoșoaia.

Atunci, câteva zile mai târziu, nu mai puțin de 26 de membri ai echipei (jucători plus staff) au fost depistați pozitiv, însă la următorul test toate au ieșit negativ. S-a stabilit atunci că testele inițiale au fost eronate.

Dan Petrescu: ”Eu nu am avut niciun simptom, dar a trebuit să respect regulile”

Însă, jucătorii care au experimentat simptome: Alexandru Păun, Damjan Djokovic nu au mai putut fi folosiți până la finalul campionatului. Nici Dan Petrescu nu a putut sta alături de echipă, fiind spitalizat.

”Eu nu am avut niciun simptom, dar a trebuit să respect regulile. Nu mă prindeam că am ceva dacă nu îmi făceau analize, nu am avut nimic niciodată. Am stat o săptămână în spital, m-au tratat extraordinar cei de acolo.

Cei din familie au venit la balcon tot timpul, mi-au făcut cu mâna. Am stat singur și acum ne vom vedea”, a povestit Dan Petrescu despre perioada de spitalizare.

CFR Cluj a câștigat de trei ori consecutiv titlul în Casa Pariurilor Liga 1. Lunea trecută, ardelenii au reușit să învingă în “finala campionatului” Universitatea Craiova, scor 3-1.

