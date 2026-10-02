Alertă la Dinamo. Ce se întâmplă cu George Pușcaș, fotbalistul așteptat să revină după accidentare: „Vorbeam cu el ieri!”

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George Pușcaș a semnat cu Dinamo la începutul acestui an și a devenit unul dintre jucătorii de la care se așteaptă lucruri importante în viitorul echipei. Accidentat de luni bune, el este așteptat să revină. Ce se întâmplă în prezent cu experimentatul vârf român.

Revenirea lui George Pușcaș, amânată!? Ultimele detalii despre starea atacantului

Fanii lui Dinamo și ai fotbalului în general nu l-au mai văzut la lucru pe George Pușcaș de pe 16 mai. El nu a debutat încă în noul sezon, iar revenirea sa pe teren s-a amânat, din nou. Deși Andrei Nicolescu dezvăluia în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că , Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a spus recent că fotbalistul încă se pregătește separat.

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„Au fost coborâșuri percepute. Aici aș vrea să punctez ceva și poate să fie ăsta un indicativ al motivului pentru care am ales să prelungim cu el. George, de când a venit, de la început, avea o situație medicală despre care știam, dar a făcut absolut tot ce ține omenește de el să ne ajute cât de mult se poate.

Din punct de vedere al caracterului și al personalității și al spiritului de sacrificiu pe care l-a arătat în toate momentele sezonului trecut… a jucat cu niște dureri îngrozitoare, a trecut prin niște proceduri foarte complexe și foarte dureroase ca să ne poată ajuta. Și asta ne-a arătat cumva că își dorește să fie aici, își dorește să ajute clubul. E un jucător care are impact și în vestiar și atunci ne-am dorit, pe lângă abilitățile lui fotbalistice, să avem și toate elementele acestea în vestiar.

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Este foarte, foarte important și acesta a fost unul dintre motivele pentru care am ales să prelungim cu el. Suntem foarte încrezători că ne va ajuta și că va fi o soluție bună pentru noi. Se antrenează individual. Vorbeam cu el ieri în timpul antrenamentului. Încă face niște alergări fără minge. De săptămâna viitoare va începe și cu mingea, ușor-ușor, și cu echipa”, a spus Cosmin Mihalescu la

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George Pușcaș a semnat prelungirea cu Dinamo

La mijlocul lunii trecute, Dinamo își surprindea fanii cu o veste importantă legată de viitorul lui George Pușcaș la echipă. Mai exact, atacantul și-a pus semnătura pe o . Primul meci al lui Dinamo după întreruperea campionatului este programat pe 9 octombrie, în deplasare, cu Sepsi.

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