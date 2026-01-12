Alertă la Dinamo după cantonamentul din Antalya! Ce se întâmplă cu căpitanul Cîrjan. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dinamo a câştigat ambele meciuri amicale în cantonamentul din Antalya: 2-0 cu Young Boys Berna şi . „Câinii” s-au întors în Bucureşti în cursul zilei de luni şi se gândesc la meciul de sâmbătă, cu U Cluj.

Cătălin Cîrjan a răcit după ultimul amical din Antalya!

Căpitanul Cătălin Cîrjan s-a întors cu probleme medicale din Antalya. FANATIK a aflat că mijlocaşul lui Dinamo a contractat o răceală foarte puternică.

ADVERTISEMENT

Staff-ul speră să îl aibă apt pe căpitan pentru meciul cu U Cluj, care este programat duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Cel mai probabil, Cîrjan a răcit după amicalul cu Gangwon, disputat pe ploaie şi vânt puternic.

„Câinii” au liber marţi şi apoi reîncep antrenamentele în ţară, la -6 grade Celsius

Având în vedere că în ţară temperaturile sunt negative, rămâne de văzut cât de repede îşi va reveni Cătălin Cîrjan şi dacă Zeljko Kopic se va putea baza pe el la pregătirile de la Săftica din această săptămână.

ADVERTISEMENT

Jucătorii lui Dinamo au liber marţi, urmând ca de miercuri să înceapă pregătirile pentru confruntarea cu U Cluj. Ardelenii se întorc în ţară marţi, cu o cursă charter pe care o împart cu Hermannstadt şi Csikszereda.

ADVERTISEMENT

Cîrjan îl încurajează pe Mazilu: „Trebuie să tragă puţin de el!”

La finalul confruntării cu Gangwon, scor 3-2, , despre care a spus că trebuie să tragă puţin de el pentru a ajunge la nivelul său optim:

„Sperăm că a fost doar o încălzire. Urmează partidele din campionat. Au fost două teste foarte bune împotriva unor echipe bune. Noi ne-am făcut treaba.

ADVERTISEMENT

Tot campionatul încercăm să ținem de minge. Asta este jocul nostru. Mazilu a marcat un gol foarte frumos. Trebuie să tragă puțin de el și sunt sigur că va ajunge la un nivel ridicat”, a spus Cîrjan.