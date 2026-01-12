Sport

Alertă la Dinamo după cantonamentul din Antalya! Ce se întâmplă cu căpitanul Cîrjan. Exclusiv

Dinamo s-a întors în ţară după cantonamentul în Antalya. Căpitanul Cătălin Cîrjan a acuzat probleme medicale după ultimul meci jucat împotriva lui Gangwon.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
12.01.2026 | 20:43
Alerta la Dinamo dupa cantonamentul din Antalya Ce se intampla cu capitanul Cirjan Exclusiv
Alertă la Dinamo după cantonamentul din Antalya! Ce se întâmplă cu căpitanul Cîrjan. Sursa: colaj Fanatik
Dinamo a câştigat ambele meciuri amicale în cantonamentul din Antalya: 2-0 cu Young Boys Berna şi 3-2 cu Gangwon. „Câinii” s-au întors în Bucureşti în cursul zilei de luni şi se gândesc la meciul de sâmbătă, cu U Cluj.

Cătălin Cîrjan a răcit după ultimul amical din Antalya!

Căpitanul Cătălin Cîrjan s-a întors cu probleme medicale din Antalya. FANATIK a aflat că mijlocaşul lui Dinamo a contractat o răceală foarte puternică.

Staff-ul speră să îl aibă apt pe căpitan pentru meciul cu U Cluj, care este programat duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Cel mai probabil, Cîrjan a răcit după amicalul cu Gangwon, disputat pe ploaie şi vânt puternic.

„Câinii” au liber marţi şi apoi reîncep antrenamentele în ţară, la -6 grade Celsius

Având în vedere că în ţară temperaturile sunt negative, rămâne de văzut cât de repede îşi va reveni Cătălin Cîrjan şi dacă Zeljko Kopic se va putea baza pe el la pregătirile de la Săftica din această săptămână.

Jucătorii lui Dinamo au liber marţi, urmând ca de miercuri să înceapă pregătirile pentru confruntarea cu U Cluj. Ardelenii se întorc în ţară marţi, cu o cursă charter pe care o împart cu Hermannstadt şi Csikszereda.

Cîrjan îl încurajează pe Mazilu: „Trebuie să tragă puţin de el!”

La finalul confruntării cu Gangwon, scor 3-2, Cătălin Cîrjan a lăudat golul lui Adrian Mazilu, despre care a spus că trebuie să tragă puţin de el pentru a ajunge la nivelul său optim:

„Sperăm că a fost doar o încălzire. Urmează partidele din campionat. Au fost două teste foarte bune împotriva unor echipe bune. Noi ne-am făcut treaba.

Tot campionatul încercăm să ținem de minge. Asta este jocul nostru. Mazilu a marcat un gol foarte frumos. Trebuie să tragă puțin de el și sunt sigur că va ajunge la un nivel ridicat”, a spus Cîrjan.

  • 23 de ani are Cătălin Cîrjan
  • 2.500.000 de euro este cota de piaţă a lui Cîrjan
