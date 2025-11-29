Sport

Alertă la Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB! Fundașii dreapta ai lui Kopic au ieșit accidentați din meciul cu Oțelul. Update

Vești proaste pentru Zeljko Kopic înainte de FCSB - Dinamo, derby-ul etapei a 19-a din SuperLiga. Doi fotbaliști au ieșit accidentați din partida cu Oțelul Galați
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
29.11.2025 | 23:02
ULTIMA ORĂ
Alertă la Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB! Titularul lui Zeljko Kopic a ieșit accidentat cu Oțelul. FOTO: sportpictures.eu
După partida cu Oțelul, Dinamo va reveni etapa viitoare pe Arena Națională la derby-ul cu FCSB. Zeljko Kopic a primit însă vești proaste. Doi dintre titularii din confruntarea cu moldovenii au ieșit accidentați.

UPDATE: Zeljko Kopic l-a pierdut și pe Antonio Bordușanu

Veștile proaste au continuat pentru Zeljko Kopic și după ieșirea lui Jordan Ikoko. Antrenorul croat l-a pierdut imediat și pe înlocuitorul francezului, Antonio Bordușanu (21 de ani).

Tânăra extremă dreapta de la Dinamo a ieșit din teren în minutul 89 tot din cauza unei accidentări. Bordușanu a fost înlocuit cu Adrian Mazilu, care și-a făcut astfel debutul în tricoul roș-alb. Până la derby-ul cu FCSB, Dinamo mai are de jucat și în Cupa României la mijlocul săptămânii, la Ovidiu, cu Farul.

Ratează Jordan Ikoko derby-ul Dinamo – FCSB?

E alertă la Dinamo după duelul cu Oțelul din etapa cu numărul 18. Jordan Ikoko (31 de ani) a ieșit accidentat în minutul 59 al meciului de pe Arena Națională. În locul său, Zeljko Kopic l-a trimis în teren pe Antonio Bordușanu.

Până să ceară schimbare, Ikoko a avut o evoluție excelentă împotriva Oțelului. Fundașul francez a pasat decisiv la golul cu care Cătălin Cîrjan a deschis scorul în minutul 37.

ikoko accidentat
Jordan Ikoko a ieșit accidentat. FOTO: Fanatik

Kopic are astfel emoții în ceea ce privește postul de fundaș dreapta pentru derby-ul cu FCSB. Roș-albaștrii vor fi gazde în „Derby de România”, care se va disputa duminică, 6 decembrie, de la ora 20:30. În tur, „câinii roșii” și-au învins rivalii cu 4-3.

Ce soluții are Zeljko Kopic să îl înlocuiască pe Jordan Ikoko

În cazul în care accidentarea lui Jordan Ikoko se va dovedi una serioasă, iar francezul nu va putea juca săptămâna viitoare, Zeljko Kopic va avea bătăi de cap în alegerea fundașului dreapta. Cealaltă variantă, Maxime Sivis este în continuare accidentat, chiar dacă Andrei Nicolescu a dezvăluit că fotbalistul e aproape de revenirea pe gazon.

Jordan Ikoko evoluează la Dinamo din septembrie 2025, când a semnat din postura de jucător liber după despărțirea de Omonia 29 Maiou. Fundașul dreapta din Hexagon a bifat până acum 10 apariții în tricoul roș-alb și a reușit să ofere 2 pase decisive. Pe primul assist l-a dat în victoria „câinilor” cu Csikszereda, scor 4-1.

