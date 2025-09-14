Alertă la Dinamo! Jucătorul de naţională s-a rupt şi va lipsi cu Petrolul: „A venit accidentat”

Dinamo parcurge o perioadă de vis în campionat, „câinii” având 5 meciuri consecutive fără înfrângere, iar palmaresul este unul demn de o echipă mare, 4 victorii și un rezultat de egalitate. În etapa a 9-a din SuperLiga formația din Ștefan cel Mare se va deplasa la Ploiești, pentru duelul cu Petrolul, dar un jucător de bază va rămâne acasă.

Cristi Mihai, indisponibil pentru partida cu Petrolul

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Petrolul, din cauza unei accidentări de la echipa națională U21.

Cât despre duelul cu „găzarii”, t și se așteaptă ca duelul să fie extrem de dificil. Obiectivul este victoria, iar la finalul sezonului regulat calificarea în play-off.

„După această pauză avem tot lotul la dispoziție. Doar Cristi Mihai a venit cu o accidentare ușoară după pauza internațională. Nu va fi pregătit pentru meciul acesta. Mărginean și Mazilu nu sunt pregătiți de joc, deocamdată. Toți băieții sunt ok, în rest.

Petrolul este un adversar greu, foarte agresiv. Trebuie să fim la nivel înalt din primul minut ca să avem performanță bună pe tot parcursul meciului. Trebuie să luăm cele 3 puncte.

„Am văzut că suntem favorita numărul 2 la titlu! Momentan vrem să ajungem în play-off”

A fost bună pauza. Săptămâna trecută am avut amicalul cu CS Dinamo și am dat minute jucătorilor care nu prea joacă. Jucătorii care s-au alăturat târziu lotului au avut antrenamente în plus. Cei care au avut probleme cu accidentările au avut șansa să se recuperez. A încercat să găsim un balans. Nu am nicio informație despre noi transferuri.

Știm jucătorii de la Petrolul. Papp e de mult timp la echipă, ne-am întâlnit de multe ori. Au pierdut niște puncte în acest start de sezon, dar sunt buni, compacți. Au calitate, au experiență. Avem în față un adversar. Am auzit că vor veni mulți fani și asta este important pentru noi.

Am văzut raportul acela al analiștilor, că suntem favorita cu numărul 2 la titlu. Pentru mine importantă este munca de zi cu zi și să dăm totul pe teren, după aceea vom vedea. Momentan vrem să ajungem în play-off. Vedem rezultate din Superliga, toate echipele se luptă. Dacă nu ești la 100%, poți pierde un meci. Pentru mine este important să o iau pas cu pas, meci cu meci să ajungem în play-off și după aceea vom vorbi de mai mult”, a declarat Zeljko Kopic.