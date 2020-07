Alertă la DSP Giurgiu! Șefa instituției este infectată cu noul coronavirus

Sunt clipe de panică pentru angajații Direcției de Sănătate Publică Giurgiu, după ce șefa instituției a fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul vine la doar o zi după ce președintele Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, a fost plasat în carantină la domiciliu, deși avea două teste negative consecutive.

În plus, acesta susține că este victima unui abuz și amenință cu judecata, în condițiile în care nu a semnat niciun act care să ateste că a luat la cunoștință măsura dispusă de DSP. Potrivit spuselor sale, este doar contactul direct al șefului ISU, vecinul său, diagnosticat cu COVID-19, întrucât cei doi s-au întâlnit pe data de 19 iulie, preț de câteva zeci de secunde.

„Conform legii, cei de la DSP erau obligaţi ca în termen de 8 ore să îmi fie înmânată decizia de carantinare la domiciliu pe care nu am primit-o însă”, a declarat Mina, adăugând că s-a testat de două ori din proprie inițiativă, în condițiile în care nu a mai fost contactat de nimeni din partea instituției, iar ambele au ieșit negative.

Șefa DSP Giurgiu a fost testată pozitiv cu noul coronavirus

Din primele informații, șefa DSP Giurgiu, Magdalena Mărcuț, are o formă ușoară a bolii, astfel că starea sa este una bună. În cazul său a fost demarată o anchetă epidemiologică și urmează să se stabilească persoanele cu care femeia a intrat în contact.

Giurgiu se numără printre județele puternic afectate de răspândirea noului coronavirus, 394 de cazuri de îmbolnăvire fiind confirmate până în prezent. De asemenea, localitatea Cartojani din comuna Roata de Jos a fost plasată în carantină la data de 22 iulie, din cauza numărului mare al persoanelor infectate.

Preșdintele CJ Giurgiu pune tunurile pe DSP după ce a fost carantinat la domiciliu

„DSP Giurgiu continuă abuzul îndreptat împotriva mea. Fără să se fi emis o decizie de carantinare pe numele meu și în ciuda celor două teste negative pe care le-am și prezentat public, sunt ținut, în continuare, abuziv în casă și verificat periodic de poliție.

Nu voi tolera sub nici o formă atitudinea discreționară care m-a transformat în prizonier politic în propria casă. Avocații mei au derulat deja, în instanță, procedurile legale pentru oprirea acestei bătăi de joc.

Ciuma galbenă a ridicat abuzul pe cele mai înalte culmi. Poliția politică a Prefecturii acționează fără pic de discernământ împotriva adversarilor politici. De 5 zile stau închis în casă în baza unui comunicat de presă emis de DSP Giurgiu.

Am două rânduri de teste negativ concludente și, cu toate acestea, sunt prizonier la domiciliu și sunt verificat de forțele de ordine dacă nu cumva am încălcat condițiile arestului la domiciliu fără faptă. Nici până în ziua de azi nu am primit decizia de carantinare și nu am semnat nimic în sensul acesta. Voi depune plângeri penale împotriva tuturor autorilor abuzului.”, a scris Marian Mina pe contul său de Facebook.

