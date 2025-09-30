Sport

Alertă la echipa care a ajuns pe locul 2 în SuperLiga! Antrenorul și mai mulți jucători au probleme medicale

Antrenorul formației ajunse pe locul 2 în Superliga a făcut dezvăluiri îngrijorătoare pentru suporteri după ultima victorie din campionat. Ce s-a întâmplat la echipă
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.09.2025 | 05:20
ULTIMA ORĂ
FC Botoșani a câștigat la Clinceni cu Metaloglous. Foto: Sport Pictures

FC Botoșani a învins Metaloglobus la Clinceni cu scorul de 2-0 în etapa cu numărul 11 din Superliga și a urcat pe locul 2 în clasament, cu 22 de puncte, la egalitate cu Rapid și FC Argeș, dar cu golaveraj superior față de ele în acest moment, și la două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Probleme la FC Botoșani, echipa ajunsă pe locul 2 în Superliga

Antrenorul Leo Grozavu a fost surprins la acest meci având un bandaj la urechea dreaptă. La final, el a explicat că a fost supus recent unei intervenții în acest sens și a transmis că nu a fost vorba despre ceva grav. De asemenea, tot el a informat și că în contextul acestei partide mai mulți jucători ai săi au acuzat o stare de rău.

„Prima repriză am avut-o la discreție, nu am marcat și apoi puteam pătimi după aceea. E bine că în a doua repriză a venit acel gol, ne-a descătușat și eliminarea. Totul a fost mult mai bine. Victoria băieților, merită toate felicitările. Nu am primit gol, ceea ce m-a bucurat foarte mult.

Ce a pățit Leo Grozavu și ce s-a întâmplat cu mai mulți jucători

Nu pot să spun că îmi era frică, dar după ce bați FCSB puteai veni puțin pe vârfuri. Îmi era puțină teamă de jocul de azi. Băieții au fost montați și am reușit să câștigăm. Am avut o intervenție, totul e ok. A fost mai mult pentru viitor decât pentru actualitate.

Atunci când ești favorit trebuie să fii atent. E meritul tuturor, toți au avut o contribuție. De la conducere, la staff pentru că toată săptămâna am muncit, am vrut să fie responsabili, iar jucătorii sunt exponenții. Degeaba noi le zicem ce să facă dacă ei după aceea pe teren nu dau tot ce au mai bun. Astfel de meciuri pot fi periculoase. Mitrov a acuzat o stare de indispoziție. Nu a fost doar cazul lui, am avut mai mulți jucători. Ongenda a avut o stare de vomă.

Am introdus jucători și mi-au spus că nu se simt bine. Aveau o stare de greață. Până la urmă s-a dovedit inspirată schimbarea lui cu Alexandru Cîmpanu, care a reușit să marcheze golul 2. În prima repriză Mitrov în foarte multe momente se sufoca, mi-a zis că nu se simte bine. E bine că a marcat, cred că o putea face mai mult dacă avea forțe pline”, a declarat Leo Grozavu la flash-interviu după Metaloglobus – FC Botoșani 0-2. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
