Alertă la echipa din SuperLiga! Primii doi portari s-au accidentat și un copil e gata de debutul la seniori

ADVERTISEMENT

UTA se află într-o situație dificilă în acest final de sezon regulat. Formația lui Adrian Mihalcea se confruntă cu accidentări la principalii portari ai echipei, Gorcea și Tordai, iar tehnicianul „Bătrânei Doamne” se vede nevoit să apeleze la un puști de 19 ani, care încă nu a debutat în SuperLiga României.

UTA introduce în poartă un debutant! Rezerva sa are 15 ani

Arădenii întâlnesc pe FC Botoșani duminică, de la ora 14:00, iar acest meci este decisiv pentru șansele lor la play-off. Dacă formația lui Adrian Mihalcea pierde în fața moldovenilor, va rămâne la o distanță mult prea mare față de contracandidate cu doar trei etape rămase de jucat, iar prezența în primele șase ar deveni aproape imposibilă.

ADVERTISEMENT

Andrei Gorcea, portarul principal, a suferit o ruptură musculară după meciul cu CFR Cluj, iar Arpad Tordai, portar adus în această perioadă de mercato, se confruntă la rândul său cu o leziune musculară. Adrian Mihalcea a explicat că va face tot posibilul ca să-l aibă pe goalkeeperul de 28 de ani în poartă, însă, în caz contrar, va trebui să se bazeze pe Lucas Roșu, portar de 19 ani care nu a debutat încă la seniori. Rezerva lui Roșu pentru acest meci ar fi Andrei Popescu, care are doar 15 ani.

„Avem încă o problemă în plus după meciul de joi, Tordai are o leziune musculară. Vom face tot posibilul să-l recuperăm. De fapt, Tordai ar fi de recuperat, la Gorcea știm sigur că perioada de timp e mai lungă, are o leziune fibrilară. Dacă nu, va intra în poartă copilul.

ADVERTISEMENT

El (n.a. Lucas Roșu) e cu noi și se pregătește, e un copil, nu știu dacă a debutat la Liga 1, dar asta e situația. Există și sper să existe mai multe șanse de recuperare a lui Tordai. E o problemă care, vrem sau nu vrem, este delicată, dar vom trece și peste asta. Ca rezervă am mai avea un tânăr și de perspectivă, portar de 2010, ne putem baza… În momentul de față acesta este situația, n-am dramatizat-o și nu m-am ascuns după nicio accidentare sau suspendare. Așa că ăștia suntem, trebuie să facem tot ce-i posibil să câștigăm mâine”, a afirmat Adrian Mihalcea la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

„Bătrâna Doamnă” s-a făcut de râs în Cupa României

UTA nu este în cea mai bună formă în ultima vreme, iar play-off-ul va fi o himeră pentru arădeni în cazul în care nu vor începe să adune puncte în acest final de sezon regulat. „Bătrâna Doamnă” a ajuns la trei înfrângeri consecutive fără să înscrie, iar

Deși era 90% calificată în sferturile Cupei României, cu 4 puncte după două etape și cu ultimul meci împotriva Gloriei Bistrița, Arpad Tordai, portarul pe care Adrian Mihalcea speră să-l recupereze până la ora partidei, a apărat în acel meci, cât și în cel cu Csikszereda din campionat și a primit în total trei goluri, fără să aibă vreo intervenție importantă.