Alertă la echipa națională! Nicolae Stanciu, incert pentru meciurile cu Moldova și Austria. Ce spune Mircea Lucescu: „Este o situație delicată”

Mijlocașul central a acuzat anumite probleme în zona lombară, iar această chestiune se pare că s-a agravat după ce el a forțat în ultimul meci jucat de „grifoni” în Serie A, pierdut pe teren propriu contra lui Lazio, scor 0-3. Atunci, Stanciu a început doar pe banca de rezerve și a fost introdus pe teren în minutul 68 în locul lui Masini.

Nicolae Stanciu s-a accidentat și ar putea rata meciurile naționalei României din octombrie

Potrivit presei din Italia, internaționalul român nu poate din cauza durerilor respective să alerge la capacitate maximă și nici să lovească mingea cu puterea pe care și-ar dori-o. În aceste condiții, bineînțeles că se naște întrebarea dacă Lucescu se va mai baza în cele din urmă pe serviciile sale pentru meciul amical cu Republica Moldova și pentru cel din preliminariile pentru Cupa Mondială în compania Austriei, ultima șansă pentru „tricolori” de a mai putea spera la o realizare notabilă în aceste preliminarii.

a efectuat în cursul zilei de miercuri un RMN la Genova, iar acum așteaptă un verdict clar referitor la probleme sa și la modul în care ea ar putea evolua în viitorul imediat. a vorbit în presa din Italia despre acest subiect, înainte ca jucătorul să facă acea investigație medicală, și a confirmat că mijlocașul se confrunta deja cu un anumit disconfort încă de dinaintea acelui meci Genoa – Lazio.

Ce spune Mircea Lucescu despre accidentarea lui Nicolae Stanciu

„Este o situație delicată. Avea deja un oarecare disconfort înainte de meciul cu Lazio, iar după ce a intrat pe teren, starea lui s-a înrăutățit. Nu vreau să provoc alarmă, dar va trebui să facă un RMN”, a spus selecționerul României pentru Gazzetta dello Sport, citat de

În mod evident, Nicolae Stanciu era luat în calcul de Mircea Lucescu spre convocare pentru meciurile cu Republica Moldova și Austria. Cum arată lista preliminară a stranierilor avuți în vedere de selecționer în acest sens:

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).