Sport

Alertă la echipa națională! Nicolae Stanciu, incert pentru meciurile cu Moldova și Austria. Ce spune Mircea Lucescu: „Este o situație delicată”

Mircea Lucescu riscă să nu se poată baza pe căpitanul Nicolae Stanciu la meciurile naționalei din această lună! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul de la Genoa
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.10.2025 | 21:20
Alerta la echipa nationala Nicolae Stanciu incert pentru meciurile cu Moldova si Austria Ce spune Mircea Lucescu Este o situatie delicata
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu și Nicolae Stanciu. Foto: colaj Fanatik / Hepta

Mijlocașul central a acuzat anumite probleme în zona lombară, iar această chestiune se pare că s-a agravat după ce el a forțat în ultimul meci jucat de „grifoni” în Serie A, pierdut pe teren propriu contra lui Lazio, scor 0-3. Atunci, Stanciu a început doar pe banca de rezerve și a fost introdus pe teren în minutul 68 în locul lui Masini.

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu s-a accidentat și ar putea rata meciurile naționalei României din octombrie

Potrivit presei din Italia, internaționalul român nu poate din cauza durerilor respective să alerge la capacitate maximă și nici să lovească mingea cu puterea pe care și-ar dori-o. În aceste condiții, bineînțeles că se naște întrebarea dacă Lucescu se va mai baza în cele din urmă pe serviciile sale pentru meciul amical cu Republica Moldova și pentru cel din preliminariile pentru Cupa Mondială în compania Austriei, ultima șansă pentru „tricolori” de a mai putea spera la o realizare notabilă în aceste preliminarii.

Nicolae Stanciu a efectuat în cursul zilei de miercuri un RMN la Genova, iar acum așteaptă un verdict clar referitor la probleme sa și la modul în care ea ar putea evolua în viitorul imediat. Mircea Lucescu a vorbit în presa din Italia despre acest subiect, înainte ca jucătorul să facă acea investigație medicală, și a confirmat că mijlocașul se confrunta deja cu un anumit disconfort încă de dinaintea acelui meci Genoa – Lazio.

ADVERTISEMENT

Ce spune Mircea Lucescu despre accidentarea lui Nicolae Stanciu

„Este o situație delicată. Avea deja un oarecare disconfort înainte de meciul cu Lazio, iar după ce a intrat pe teren, starea lui s-a înrăutățit. Nu vreau să provoc alarmă, dar va trebui să facă un RMN”, a spus selecționerul României pentru Gazzetta dello Sport, citat de calciogenoa.it. 

În mod evident, Nicolae Stanciu era luat în calcul de Mircea Lucescu spre convocare pentru meciurile cu Republica Moldova și Austria. Cum arată lista preliminară a stranierilor avuți în vedere de selecționer în acest sens:

ADVERTISEMENT
Noile scenarii ale Coaliției pentru concedierile de la stat
Digi24.ro
Noile scenarii ale Coaliției pentru concedierile de la stat

PORTARI
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

ADVERTISEMENT
Ianis Hagi și Elena și-au botezat copilul! Ce nume au ales
Digisport.ro
Ianis Hagi și Elena și-au botezat copilul! Ce nume au ales

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

ADVERTISEMENT

ATACANȚI
Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

CSM București își continuă parcursul fără greșeală din Liga Florilor. ”Remontada” de senzație...
Fanatik
CSM București își continuă parcursul fără greșeală din Liga Florilor. ”Remontada” de senzație în fața marii rivale Rapid
Jucătorul uitat pe bancă de FCSB, remarcat de antrenorul lui Young Boys: „Foarte...
Fanatik
Jucătorul uitat pe bancă de FCSB, remarcat de antrenorul lui Young Boys: „Foarte bun, talentat”
Tragedie în fotbalul englez! S-a sinucis fostul antrenor de la Liverpool și Chelsea
Fanatik
Tragedie în fotbalul englez! S-a sinucis fostul antrenor de la Liverpool și Chelsea
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Ianis Hagi și-a botezat copilul! Ce nume poartă nepotul lui Gică Hagi
iamsport.ro
Ianis Hagi și-a botezat copilul! Ce nume poartă nepotul lui Gică Hagi
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!