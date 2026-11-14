Alertă la FC Barcelona! S-a accidentat la națională și a părăsit cantonamentul

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. Totuși, pe lângă jocul senzațional al ”Portocalei Mecanice”, problemele au apărut la nivelul lotului, după ce Frankie de Jong (29 de ani), a acuzat probleme fizice.

Barcelona poate să îl piardă pe Frenkie de Jong pentru a doua oară în 5 luni

Mijlocașul olandez a evoluat în prima repriză a victoriei zdrobitoare contra Greciei și a fost căpitan, datorită absenței lui Virgil van Dijk. Frankie de Jong suferit un disconfort minor muscular și nu a mai revenit de la cabine pentru repriza secundă. Astfel, Xavi Hernandez, selecționerul batavilor, a decis să nu riște o accidentare mai serioasă și l-a exclus din lotul pentru partida contra Germaniei, de luni, 16 noiembrie, în ultima etapă din Liga Națiunilor.

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La sfârșitul partidei, ibericul a încercat să risipească incertitudinea legată de starea de sănătate a mijlocașului Barcelonei. De Jong ar fi acuzat probleme la nivelul spatelui și va reveni în Catalunia pentru a se recupera. Federația Olandeză de Fotbal ar susține că decizia este una preventivă, arată publicația spaniolă .

Totuși, decizia pare una neașteptată. Frankie de Jong a evoluat, la Cupa Mondială din Canada, SUA și Mexic, în ciuda problemelor medicale pe care le avea la momentul respectiv. Atunci, mijlocașul și a fost indisponibil timp de patru luni. Jucătorul reintrase în angrenajul trupei ”blaugrana” de abia acum trei săptămâni.

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FIFA a plătit Barcelonei pentru accidentarea lui Frankie de Jong

După ce Frankie de Jong s-a accidentat în timpul ultimei Cupe Mondiale, fotbalistul a refuzat să se opereze la nivelul ligamentului încrucișat anterior al genunchiului. Cazul olandezului i-a înfuriat pe oficialii de pe Camp Nou, care au cerut despăgubiri celor de la FIFA pentru indisponibilitatea fotbalistului batav.

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În cele din urmă, forul mondial nu a avut de ales și a trebuit să plătească Barcelonei pentru absența lui Frankie de Jong. Decizia poate fi validată dacă un fotbalist este absent timp de peste 28 de zile, în urma unei accidentări la o competiție internațională. Plafonul prevede ca echipa să primească o compensație de 20.548 de euro pentru fiecare zi de indisponibilitate. Astfel, pentru cele patru luni de absență, Barcelona a încasat 2.506.856 euro, arată .