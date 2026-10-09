Alertă la FCSB! Cât de gravă e accidentarea favoritului lui Reghecampf: „Urmează să decidă el”

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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) îl apreciază foarte mult pe Aymen Boutoutaou (25 de ani). Din păcate, mijlocașul francez nu va putea fi utilizat în meciul FCSB – Oțelul, din cauza unei accidentări. Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit cât va lipsi de pe teren fotbalistul care a costat 1,3 milioane de euro.

Cât de gravă e accidentarea lui Aymen Boutoutaou

este cel mai bun fotbalist de la FCSB și l-a convins pe Gigi Becali să îi mai dea o șansă jucătorului transferat de la Sochaux în această vară. Din nefericire, francezul s-a accidentat și nu va fi în lot pentru meciul cu Oțelul, din etapa a 11-a, programat sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30. Mihai Stoica a dezvăluit cât de gravă este accidentarea mijlocașului ofensiv.

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„Nu e gravă, e o accidentare musculară, mai exact o leziune fibrilară – trei sau pauză săptămâni pauză sau merge la Belgrad, urmează să decidă el. Dacă merge la Belgrad, poate să fie în teren cu Voluntari, dacă nu, exact cum am spus.

Fiecare hotărăşte dacă merge la Belgrad sau nu, nu e obligatoriu să se opereze la anumiţi chirurgi. Spre exemplu, când aud că profesorul Mariani, care are 80 de ani şi operează, spune că poate jucătorul să revină dupa trei luni, mă sperii! (n.r. – Vă referiţi la ligamente încrucişate?)

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Exact! Am reglat-o noi acum: am decis ca niciun jucător, indiferent ce spune chirurgul care l-a operat, că poate juca după trei, patru, cinci, şase luni, nu vor mai juca niciodată! Vor juca exact cum se întâmpla în Premier League, cum a fost cu Ianis Hagi la Rangers – vor juca după 9 luni”, a declarat Mihai Stoica, conform

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Boutoutaou, cel mai scump transfer al verii la FCSB

Aymen Boutoutaou a venit la FCSB în vara lui 2026, când clubul lui Gigi Becali a plătit 1,3 milioane de euro pentru transferul său de la Sochaux, echipă care a câștigat Ligue 3 în sezonul 2025-2026. Momentan, mijlocașul ofensiv nu l-a convins pe latifundiarul din Pipera, care . Până acum, Aymen Boutoutaou a jucat în 9 partide și a reușit să marcheze 2 goluri.