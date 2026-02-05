Sport

Alertă la FCSB, după 2-1 cu Botoșani! Elias Charalambous anunță probleme medicale pentru trei fotbaliști: „A simțit o durere!”

Elias Charalambous a fost mulțumit de modul în care echipa sa a evoluat în victoria cu FC Botoșani, 2-1, însă a anunțat că există probleme la nivel de lot.
Mihai Alecu
06.02.2026 | 00:08
Alerta la FCSB dupa 21 cu Botosani Elias Charalambous anunta probleme medicale pentru trei fotbalisti A simtit o durere
ULTIMA ORĂ
Probleme de lot pentru FCSB înainte de meciul cu Oțelul. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Tehnicianul cipriot, care a vrut să plece de pe banca echipei după rezultatele proaste, pare că a găsit formula câștigătoare și alături de elevii săi a ajuns la al doilea succes consecutiv după confruntarea contra celor de la FC Botoșani.

Elias Charalambous rămâne precaut după victoria FCSB cu FC Botoșani

Elias Charalambous a fost mulțumit de modul în care bucureștenii au reușit să se comporte pe fază ofensivă. Acesta spune însă că pentru jucătorii săi trebuie să existe în continuare o concentrare sporită pentru a-și îndeplini obiectivul de calificare în play-off.

ADVERTISEMENT

”Întotdeauna spun că cel mai greu lucru este să-ți creezi ocazii. Mai este și momentul prin care trecem, când știm că trebuie să câștigăm ca să ne menținem șansele la play-off. Când prinzi încredere, golurile vin mai ușor. Sunt bucuros că ne creăm ocazii.

Cred că am jucat foarte bine, jucătorii au făcut ce le-am cerut, și cu, și fără minge. Am reacționat rapid pe tranziții. Puteam marca mai multe goluri. Încă e un drum lung în fața noastră, trebuie să luăm pas cu pas. Poate ar trebui să ne apărăm mai bine. Puteam să înscriem și noi din fază fixă, la ei a intrat”, a spus Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide...
Digi24.ro
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale

Charalambous a dezvăluit ce s-a întâmplat cu Ngezana

Antrenorul de la FCSB a dezvăluit ce probleme a avut Ngezana, cel care era anunțat titular pentru meciul cu FC Botoșani, dar care nu a mai fost trimis deloc pe teren pentru că a simțit ceva la nivel muscular și asta l-a împiedicat să-și ajute colegii. De asemenea, se pare că pentru bucureșteni există și alți fotbaliști care s-au resimțit la finalul confruntării de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o...
Digisport.ro
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă

„(n.r. ce s-a întâmplat cu Ngezana) Ngezana a simțit o durere și nu a putut începe meciul. Și Graovac a avut o durere musculară, la fel și Cisotti. O să vedem mâine (n.r. vineri, 6 februarie) cu doctorul cât vor sta. Joao Paulo a intrat pe teren cu încredere. Thiam se descurcă bine la antrenamente și la meciuri. Când lupți, Dumnezeu îți dă și golurile”, a mai spus Elias Charalambous.

Program FCSB:

ADVERTISEMENT
  • vs Oțelul (D)
  • vs Universitatea Craiova (D)
  • vs Metaloglobus (A)
  • vs UTA Arad (D)
  • vs U Cluj (A)
Turneul celor 6 Națiuni 2026: program, favorite, rezultate etape și cum urmărești în...
Fanatik
Turneul celor 6 Națiuni 2026: program, favorite, rezultate etape și cum urmărești în România. Franța, victorie clară la debut. Update
Ilie Dumitrescu a avut un remarcat surpriză după FCSB – FC Botoșani 2-1:...
Fanatik
Ilie Dumitrescu a avut un remarcat surpriză după FCSB – FC Botoșani 2-1: „E din alt film!”
Dialogul lui Valeriu Iftime cu jurnaliștii, întrerupt! Ce i-a strigat un fan în...
Fanatik
Dialogul lui Valeriu Iftime cu jurnaliștii, întrerupt! Ce i-a strigat un fan în fața Arenei Naționale, după FCSB – Botoșani 2-1
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mirel Rădoi, revenire de senzație pe banca tehnică! E incredibil ce echipă îl...
iamsport.ro
Mirel Rădoi, revenire de senzație pe banca tehnică! E incredibil ce echipă îl dorește insistent pe român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!