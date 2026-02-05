Alertă la FCSB, după 2-1 cu Botoșani! Elias Charalambous anunță probleme medicale pentru trei fotbaliști: „A simțit o durere!”

ADVERTISEMENT

Tehnicianul cipriot, care a vrut să plece de pe banca echipei după rezultatele proaste, pare că a găsit formula câștigătoare și alături de elevii săi a ajuns la al doilea succes consecutiv după confruntarea contra .

Elias Charalambous rămâne precaut după victoria FCSB cu FC Botoșani

a fost mulțumit de modul în care bucureștenii au reușit să se comporte pe fază ofensivă. Acesta spune însă că pentru jucătorii săi trebuie să existe în continuare o concentrare sporită pentru a-și îndeplini obiectivul de calificare în play-off.

”Întotdeauna spun că cel mai greu lucru este să-ți creezi ocazii. Mai este și momentul prin care trecem, când știm că trebuie să câștigăm ca să ne menținem șansele la play-off. Când prinzi încredere, golurile vin mai ușor. Sunt bucuros că ne creăm ocazii.

Cred că am jucat foarte bine, jucătorii au făcut ce le-am cerut, și cu, și fără minge. Am reacționat rapid pe tranziții. Puteam marca mai multe goluri. Încă e un drum lung în fața noastră, trebuie să luăm pas cu pas. Poate ar trebui să ne apărăm mai bine. Puteam să înscriem și noi din fază fixă, la ei a intrat”, a spus Elias Charalambous.

Charalambous a dezvăluit ce s-a întâmplat cu Ngezana

Antrenorul de la FCSB a dezvăluit ce probleme a avut Ngezana, cel care era anunțat titular pentru meciul cu FC Botoșani, dar care nu a mai fost trimis deloc pe teren pentru că a simțit ceva la nivel muscular și asta l-a împiedicat să-și ajute colegii. De asemenea, se pare că pentru bucureșteni există și alți fotbaliști care s-au resimțit la finalul confruntării de pe Arena Națională.

„(n.r. ce s-a întâmplat cu Ngezana) Ngezana a simțit o durere și nu a putut începe meciul. Și Graovac a avut o durere musculară, la fel și Cisotti. O să vedem mâine (n.r. vineri, 6 februarie) cu doctorul cât vor sta. Joao Paulo a intrat pe teren cu încredere. Thiam se descurcă bine la antrenamente și la meciuri. Când lupți, Dumnezeu îți dă și golurile”, a mai spus Elias Charalambous.

Program FCSB:

