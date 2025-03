Alertă la FCSB! Joyskim Dawa ratează ultima etapă a sezonului regular din SuperLiga

Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe Joyskim Dawa (28 de ani) o etapă în urma cartonașului roșu încasat de stoperul camerunez, în . Fundașul central al roș-albaștrilor s-a ales și cu o amendă în valoare de 740 de lei.

Joyskim Dawa, suspendat o etapă după eliminarea din Rapid – FCSB

Prin urmare, el nu va putea să evolueze în partida FCSB – Universitatea Craiova. Dawa va absenta din ultimul duel al campioanei en-titre din sezonul regular. Meciul este programat să înceapă duminică, pe 9 martie, de la ora 20:00.

ADVERTISEMENT

”FC Rapid 1923 vs. FC FCSB – Eliminare Dawa Tchakonte Joyskim Aurelien (oaspeți), Incidente – În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Dawa Tchakonte Joyskim Aurelien cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei”, se arată pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal.

după două cartonașe galbene încasate în minutele 32 și 36. Primul avertisment a fost acordat ușor de către centralul Radu Petrescu, în urma intervenției arbitrului asistent Radu Ghinguleac.

ADVERTISEMENT

Interpretarea fazei . Omul de afaceri a afirmat că Serviciul Român de Informații (SRI) ar trebui să îi urmărească telefonul tușierului Radu Ghinguleac.

Amenzi din partea FRF după FCSB – Dinamo

Penalizarea lui Dawa nu a fost singura sancțiune stabilită pentru roș-albaștri. Comisia de Disciplină a FRF a hotărât că Gigi Becali trebuie să plătească o amendă de 5.000 de lei, cauzată de incidentele provocate de fani la . Conducerea ”câinilor roșii” a fost pedepsită mai aspru, cu 25.312 lei.

ADVERTISEMENT

”FC FCSB vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 25.312 lei.”, a mai precizat .