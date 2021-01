Alertă la FCSB! Jucătorul pe care Gigi Becali vrea 15 milioane s-a accidentat

FCSB va trebui să dea piept cu una dintre echipele aflate pe val în Liga 1, fără a se putea baza pe un jucător foarte important. Olimpiu Moruțan s-a accidentat și va rata primul meci oficial din 2021.

FANATIK a informat la începutul anului că FCSB a primit o ofertă excelentă pentru Olimpiu Moruțan, dar transferul fostului fotbalist de la FC Botoșani în zona Golfului nu s-a mai finalizat.

Cel mai bun pasator din Liga 1 nu a fost cedat de Gigi Becali, cel care își dorește pe mijlocașul său 15 milioane de euro. Acesta s-a accidentat în urma cantonamentului din Turcia.

Alertă la FCSB! S-a accidentat Olimpiu Moruțan

Olimpiu Moruțan este cel mai bun pasator al sezonului în Liga 1, iar FCSB solicită 15 milioane de euro pentru transferul său. Deși o echipă din Golf a oferit 10,5 milioane de euro pentru fostul mijlocaș de la FC Botoșani, Gigi Becali a refuzat propunerea.

În turul Ligii 1, Moruțan a evoluat excelent și a traversat cea mai bună perioadă a sa, de când s-a transferat la FCSB. Însă mijlocașul va rata primul meci de la reluarea sezonului, programat pentru vineri, 15 ianuarie.

Roș-albaștrii vor primi vizita Astrei Giurgiu, iar fotbalistul în vârstă de 21 de ani va absenta după ce a resimțit dureri la picior, anunță as.ro.

Scandal după cantonamentul din Turcia

FCSB a putut desfășura pe parcursul scurtei pauze de iarnă un stagiu de pregătire în Turcia. Cu ajutorul sfaturilor primite din partea DSP Ilfov, Gigi Becali și clubul său au fentat carantina la întoarcerea în capitală, spre nemulțumirea adversarilor.

Unul dintre cei mai revoltați rivali ai roș-albaștrilor este Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova. Șeful oltenilor a ironizat situația în care sunt implicați roș-albaștrii.

„Nu o să analizez situația FCSB. Noi aveam programat un cantonament în această iarnă, iar după ce Turcia a intrat în zona galbenă am anulat. Cei de la DSP nu au putut să ne dea o hârtie și am decis să anulăm totul. Noi nu am pierdut bani, pentru că mergem de mulți ani la acel resort și ne știu oamenii

Problema că e că unii sunt deștepții fotbalului românesc, iar alții sunt lipsiți de inteligență. Dacă toată inteligența s-a adunat într-un loc, e greu să progresăm. Ne bucurăm că alte echipe au avut o colaborare fructoasă cu DSP-urile locale. Noi ne-am dezavantajat singuri că ne-am gândit că există șanse mari să fim carantinați”, a declarat Rotaru.