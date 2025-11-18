Alertă la FCSB! S-a accidentat la națională și a fost înlocuit imediat

ADVERTISEMENT

Alexandru Stoian a fost trimis din primul 11 de către Adrian Dulcea, iar atacantul campioanei României s-a făcut remarcat și a fost extrem de activ pe parcursul minutelor jucate.

Alexandru Stoian s-a accidentat la echipa națională

Titularizat, acesta a marcat golul doi , în minutul 42, după ce a primit o pasă excelentă de la colegul de la FCSB, Mihai Toma, iar lansat pe culoar a înscris cu un șut din careu, cu piciorul stâng, la colțul lung. Totuși, Stoian a dat semne de probleme la nivel fizic, asta după ce a făcut mai multe sprinturi și părea că acuză o accidentare.

La câteva minute după gol, chiar înainte de pauză, el s-a pus pe gazon și a cerut intervenția medicilor. Arbitrul le-a permis acestora să-l ajute pe internaționalul român de tineret și astfel jucătorul a terminat pe teren prima parte a confruntării. Totuși, Adrian Dulcea l-a înlocuit la pauză și l-a trimis pe Chirilă în locul jucătorului de la FCSB. Rămâne acum de văzut dacă este o accidentare gravă pentru Stoian sau doar anumite probleme la nivel fizic.

Jucătorii de la FCSB au strălucit la echipa națională U19

Naționala României U19 a reușit o victorie categorică cu Islanda U19, 3-0, și a terminat pe primul loc în grupă, iar acum se pregătește de faza a doua a preliminariilor. Confruntarea ce a avut loc la Chiajna a fost una în care care au format linia de atac, Toma – Stoian – Necșulescu, s-au distrat cu adversarii lor.

Necșulescu a fost extraordinar în duelurile unu contra unu și a driblat tot ce i-a stat în cale, Stoian a marcat, chiar din pasa lui Toma, și a mai avut alte ocazii, plus o bară. Mihai Toma nu s-a lăsat nici el mai prejos și și-a trecut numele pe lista marcatorilor, cu un șut de la distanță, în repriza secundă. Plus de asta, decarul echipei naționale U19 a dat și pasa de gol la prima reușită a partidei, semnată de Tomșa, iar astfel a fost cel mai bun jucător al echipei lui Dulcea.

Florin Tănase l-a lăudat pe Stoian. Dezvăluirea lui Gigi Becali

Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA, recent, despre o discuție pe care a avut-o cu căpitanul de la FCSB, Florin Tănase. Se pare că decarul echipei i-a spus patronului că Alexandru Stoian are un potențial foarte bun și că-l impresionează cu calitățile pe care le arată.

”Va fi fotbalist! Asta-i spuneam și lui MM: Mai știi, poate e ăsta jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani. Mi-a zis și Tănase: `Eu vă spun un lucru, ăla are momente când e mai bun decât mine!`. `Cum e mai bun ca tine?`. `Păi, e fotbalist mai bun! Are momente`.Are talent, are sclipiri. Nu mai fac cum făceam până acum, mai lasă-l puțin. Și eu așa cred (n.r.- că e perla din lotul FCSB-ului). O să vezi, nu-ți spun strategia. I-am pus 30 de milioane clauză”, a declarat Becali.

Cifrele lui Alex Stoian în acest sezon la FCSB

Alex Stoian a fost transferat de FCSB de la Farul la începutul anului pentru suma de 900.000 de euro. În tricoul roș-albaștrilor, tânărul atacant format la Academia „Gheorghe Hagi” a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă în 14 meciuri.

În meciul cu Islanda, Alex Stoian a izbutit să marcheze primul gol pentru naționala României U19. Atacantul FCSB a spart gheața după 15 meciuri. Cotat la 500.000 de euro de Transfermarkt.com, Stoian mai are contract cu FCSB până în iunie 2030.