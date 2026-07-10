Alertă la FCSB! S-a accidentat și poate rata starul campionatului: „Am fost ghinionist”

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Cu un singur transfer efectuat în acest mercato și nouă jucători plecați, FCSB are un nou motiv de îngrijorare pentru fani. Eroul din finalul sezonului trecut s-a accidentat și ar putea rata primul meci din SuperLiga, cu FC Argeș.

Alertă la FCSB! Ofri Arad poate rata meciul cu FC Argeș din cauza unei accidentări

Mihai Stoica a declarat după terminarea sezonului 2025-2026 că Ofri Arad (27 de ani) va fi om de bază la FCSB în stagiunea următoare. în barajul pentru ultimul loc de Conference League.

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Din păcate, Ofri Arad s-a accidentat și ar putea să fie indisponibil pentru primul meci din SuperLiga. În runda inaugurală a stagiunii 2026-2027, FCSB va primi în Ghencea vizita lui FC Argeș. Sezonul trecut, piteștenii i-au bătut în două rânduri pe roș-albaștrii. Misiunea ar putea fi din nou dificilă pentru echipa lui Marius Baciu, deoarece Arad va lipsi cel puțin o săptămână de pe gazon, după ce a suferit o lovitură puternică în zona cvadricepsului.

„Da, m-am lovit la cvadriceps, voi fi indisponibil pentru o săptămână, dar sper că voi fi pregătit când ne vom întoarce. Din nefericire, am fost ghinionist că am fost lovit în acest loc. E în regulă, voi fi bine, sper că voi fi pregătit pentru meciul cu FC Argeș”, a declarat Ofri Arad, potrivit

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FCSB – FC Argeș are loc vineri, 17 iulie, de la ora 21:30. „Da, am mai spus că acest club trebuie să fie în top, avem condiții, avem totul la dispoziție, totul depinde de noi. Din punctul meu de vedere, trebuie să fim pe un singur loc, pe primul loc. A fost un moment fericit pentru mine, pentru că nu am avut niște luni ușoare, am fost accidentat, dar sunt fericit că s-a încheiat așa. Mi-am făcut treaba, echipa a jucat foarte bine, sunt fericit că i-am făcut bucuroși pe fani”, a adăugat Ofri Arad.

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Ofri Arad, lăudat de Gigi Becali

Chiar dacă la început a fost sceptic în privința lui Ofri Arad, care a decis derby-ul Dinamo – FCSB 1-2. Sosit la gruparea roș-albastră în februarie 2026, Arad a jucat de numai 7 ori pentru fosta campioană a României și a marcat 1 gol. „Nu că a dat gol, în meciul trecut mi-a plăcut foarte mult de el, dar astăzi seară a demonstrat că e fotbalist. Ofri Arad, da. Are o liniște în joc…Omul nu se teme. Vede, ridică capul și pasează. Înseamnă că are încredere în el. Uite, pasa asta, de exemplu. Se uită, pasează frumos, apoi uitați liniștea cu care dă gol. A văzut colțul liber și a dat plasat. Am câștigat un jucător și nu numai asta. Ofri Arad și-a scos banii, să fie sănătos, nu mai am niciun fel de problemă”, a spus Gigi Becali, după Dinamo – FCSB 1-2.