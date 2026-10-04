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Alertă la Manchester City! Erling Haaland a cerut să fie schimbat în Portugalia – Norvegia și a ieșit șchiopătând. Cât de gravă e accidentarea?

Erling Haaland a cerut să fie înlocuit în timpul meciului dintre Norvegia și Portugalia, provocând îngrijorare serioasă la Manchester City. Nu se știe momentan cât de serioasă este accidentarea atacantului.
Flaviu Popa
05.10.2026 | 00:21
Alerta la Manchester City Erling Haaland a cerut sa fie schimbat in Portugalia Norvegia si a iesit schiopatand Cat de grava e accidentarea
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Erling Haaland s-a accidentat în meciul cu Portugalia
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Atacantul Erling Haaland, vedeta în vârstă de 26 de ani a Norvegiei, a părăsit terenul șchiopătând la scurt timp după trecerea primei ore de joc din meciul pe care nordicii l-au disputat în Portugalia, în Nations League.

Erling Haaland s-a accidentat în meciul Norvegiei cu Portugalia și a cerut să fie schimbat

Haaland a fost schimbat în minutul 67, când scorul era 1-1, locul său fiind luat de atacantul lui Crystal Palace, Jorgen Strand Larsen. Portugalia a învins în cele din urmă cu 2-1.  Jucătorul lui Brentford, Kristoffer Ajer, deschisese spectaculos scorul pentru Norvegia la Porto, însă Joao Cancelo a restabilit egalitatea înainte de pauză. La mai puțin de zece minute după ieșirea lui Haaland, Goncalo Ramos a înscris și a semnat revenirea Portugaliei.

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Posibila accidentare suferită de Haaland vine într-un moment extrem de dificil pentru Manchester City, după o pauză internațională de coșmar. Echipa lui Enzo Maresca a fost găsită vinovată pentru mai mult de 100 dintre cele 130 de acuzații formulate împotriva clubului de Premier League.

City așteaptă acum să afle ce sancțiune va primi, deși clubul își susține în continuare nevinovăția și a depus apel. Formația de pe Etihad urmează să dispute primul meci după verdict weekendul viitor. Echipa lui Maresca se va deplasa duminică pe terenul lui Liverpool, unde este așteptată de o atmosferă incendiară.

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Emoții mari pentru Manchester City după accidentarea lui Haaland, mai ales că nu este singurul caz din această perioadă

Antrenorul lui City va spera cu siguranță să-l aibă la dispoziție pe Haaland, atacantul norvegian reușind cinci goluri în tot atâtea apariții în Premier League în acest sezon. Cu toate acestea, soarta atacantului este momentan incertă. Haaland nu este singurul jucător al lui Manchester City care s-a confruntat cu probleme medicale în această pauză internațională.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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