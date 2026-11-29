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Baza de antrenament a lui Manchester United a fost închisă, poliția asigurând paza complexului de la Carrington. Mai multe autospeciale de poliție au fost fotografiate în fața intrării principale, iar porțile de acces au fost închise. Totodată, mai mulți agenți de poliție, inclusiv membri ai unităților canine, patrulau în exteriorul complexului.

Baza de antrenament a lui Manchester United a fost închisă temporar, după un incident cu o dronă

Nu este clar dacă prezența poliției reprezintă o măsură de precauție sau o reacție la un incident specific, însă Mauricio Pochettino și jucătorii săi au o zi liberă după înfrângerea de sâmbătă, scor 0-4, în fața celor de la Brentford, pe Old Trafford, rezultat care a lăsat-o pe Manchester United în zona retrogradării.

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La Carrington nu a mai existat de o asemenea amploare din aprilie 2021, când protestatarii au pătruns în baza de antrenament pentru a manifesta împotriva implicării clubului în proiectul eșuat al Superligii Europene și i-au confruntat pe antrenorul Ole Gunnar Solskjaer și pe câțiva dintre jucătorii săi, conform

Pochettino era nemulțumit după ce o persoană necunoscută i-a filmat antrenamentul cu o dronă

Cu toate acestea, principala cale de acces către complex a fost închisă timp de câteva ore săptămâna trecută și grav rănit pe Isherwood Road. O ambulanță și mai multe echipaje de poliție au intervenit la fața locului, obligându-i pe Pochettino și pe jucătorii săi să părăsească baza de antrenament pe un drum secundar.

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Un alt incident de securitate a avut loc chiar în prima zi a lui Pochettino la conducerea echipei, când o persoană a folosit fără autorizație o dronă pentru a filma din aer 12 minute din prima sa ședință de pregătire, publicând ulterior imaginile pe internet.