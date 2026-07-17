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Alertă la New York înainte de Spania – Argentina! Desfășurarea finalei CM 2026 e pusă în pericol

Americanii sunt în alertă cu câteva înainte de finala CM 2026, Spania - Argentina, programată duminică, 19 iulie. Disputarea meciului la New York/New Jersey este pusă în pericol
Cristian Măciucă
17.07.2026 | 11:45
Alerta la New York inainte de Spania Argentina Desfasurarea finalei CM 2026 e pusa in pericol
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Alertă la New York înainte de Spania - Argentina! Desfășurarea finalei CM 2026 e pusă în pericol. FOTO: Fanatik
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Americanii au intrat în panică cu doar câteva zile înainte de disputarea finalei CM 2026, Spania – Argentina. Autoritățile din New York și New Jersey au emis o avertizare privind calitatea aerului, din cauza fumului incendiilor de vegetație produse în Canada. Meciul pentru trofeu se va juca duminică, 19 iulie, pe MetLife Stadium din East Rutherford.

Alertă înainte de Spania – Argentina, finala CM 2026! Un fum gros afectează New York

Fumul provenit din incendiile de vegetație izbucnite în Canada a ajuns și în zona New York, unde autoritățile le-au recomandat locuitorilor să limiteze timpul petrecut în aer liber și, pe cât posibil, să rămână în locuințe. Calitatea aerului s-a înrăutățit chiar înainte ca delegația naționalei Spaniei să aterizeze, miercuri seară, în statul New Jersey.

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Ibericii au sosit după succesul cu 2-0 în fața Franței, obținut marți, la Dallas (Texas), în semifinalele CM 2026. Duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, pe stadionul MetLife este programată finala Spania – Argentina. Joi, 16 iulie, campioana europeană a făcut antrenament în aer liber și nu a părut deranjată de calitatea aerului de la New York/New Jersey. Nimeni n-a comentat în sensul unei îngrijorări legate de condițiile atmosferice.

Probleme la repetițiile pentru show-ul de la finala Cupei Mondiale

De cealaltă parte, Argentina a rămas în Georgia după ce a câștigat cealaltă semifinală, cu Anglia, scor 2-1. Campioana Mondială va începe însă antrenamentele la New Jersey în după-amiaza zilei de vineri, 17 iulie. Antreprenorul Dan Edgar a declarat că fiica sa, Kaitlynn, s-a antrenat joi pe MetLife Stadium, unde va dansa și va susține un spectacol la finala CM 2026. „Îmi trimite mesaje că e rău afară”, a spus el. „Este dificil să faci efort fizic, spune că simți aerul greu”.

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Cerul plin de fum și temperaturile extrem de ridicate au fost resimțite deja la un meci de fotbal. În ciuda ceții portocalii, miercuri, 15 iulie, NWSL (n.r. – Liga Națională de Fotbal Feminin) a organizat un meci între Gotham FC și Washington Spirit pe Citi Field din Queens. „Indicele calității aerului spune că jucătoarele au fost obligate să ia două pauze pe repriză, conform protocolului NWSL. Trinity Rodman de la Washington Spirit a spus după meci că era proastă calitatea aerului și, în opinia sa, nu ar fi trebuit să se joace”, precizează BBC.

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„Nu vreau să inventez scuze, dar cred că de ambele părți ne-am gândit: ‘încă o pauză, încă o pauză, încă o pauză’”, s-a plâns Rodman. În acest moment, autoritățile din New York sunt optimiste, având în vedere că situația nu e la fel de gravă ca în iuni 2023. Atunci, cerul a devenit complet portocaliu din cauza incendiilor de vegetație din Canada.

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Peste 80.000 de fani sunt așteptați pe MetLife Stadium

Arena pe care se va juca Spania – Argentina, finala CM 2026, MetLife Stadium este în aer liber și nu are acoperiș. La duelul de duminică, 19 iulie, pe stadionul din New York/New Jersey sunt așteptați peste 80.000 de spectatori. Americanii susțin că se așteaptă ca, între timp, calitatea aerului din zonă să se îmbunătățească până la ora de start a partidei, în timp ce ploile prognozate pentru sâmbătă, 18 iulie, ar trebui să contribuie la dispersarea unei părți din fum.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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