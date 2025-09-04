Sport

Alertă la Rapid! Borza și-a aflat diagnosticul după accidentarea la națională. Cristi Chivu a stat 3 luni pentru așa ceva. Exclusiv

Cât de gravă este accidentarea lui Andrei Borza. Fotbalistul de la Rapid ar putea sta săptămâni bune pe bancă. Cristi Chivu a trecut prin aceeași problemă medicală.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
04.09.2025 | 11:59
EXCLUSIV FANATIK
Mircea Lucescu a primit o lovitură după ce Andrei Borza, fundașul de la Rapid, convocat pentru meciurile cu Canada și Cipru, s-a accidentat. Selecționerul l-a chemat de urgență pe Alex Chipciu. Fotbalistul giuleștenilor a efectuat un RMN, iar verdictul medicilor nu arată deloc bine.

Vești proaste pentru Andrei Borza. Primul verdict al medicilor după accidentarea suferită la națională

Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, Andrei Borza s-a accidentat la antrenament, fără a intra în vreun contact cu un adversar. El a încercat o schimbare de direcție și a acuzat dureri serioase la piciorul drept.

Fotbalistul a efectuat un RMN și mai multe analize, iar verdictul medicilor nu este unul prea bun pentru Costel Gâlcă. Andrei Borza a suferit o fractură la degetul mic de la piciorul drept și va fi nevoit să poarte, în următoarele săptămâni, o gheată ghipsată pentru a imobiliza zona.

Cât de gravă este accidentarea lui Andrei Borza

Deși, la prima vedere, problema pare una banală, o accidentare la degetul mic le poate da mari bătăi de cap fotbaliștilor. Este vorba de un os mic și extrem de sensibil. În plus, este foarte important, întrucât contribuie la orice schimbare de direcție. Andrei Borza va lipsi de pe teren în următoarele 2–3 săptămâni.

Pe lângă jocurile echipei naționale cu Canada și Cipru, Andrei Borza va rata, mai mult ca sigur, și duelul cu U Cluj din etapa cu numărul 9 din Superliga României. Rămâne de văzut, însă, dacă va fi recuperat pentru partida din Giulești cu FC Hermannstadt.

Cristi Chivu, actualul antrenor al celor de la Inter Milano, s-a confruntat cu o problemă medicală asemănătoare. Fostul fundaș român și-a rupt degetul mic de la picior în timpul unei partide de tenis cu piciorul și a stat departe de gazon nu mai puțin de 3 luni.

„Andrei Borza a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept. Investigațiile medicale au arătat că nu poate fi disponibil pentru meciurile cu Canada și Cipru. În locul său, selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Chipciu de la Universitatea Cluj. Echipa națională și staff-ul îi urează lui Andrei recuperare rapidă și îl așteaptă să revină la lotul național cât mai curând!”, a transmis FRF într-un comunicat după accidentarea lui Borza.

  • 2 milioane de euro este cota de piață a lui Borza, conform Transfermarkt.com
  • 19 ani este vârsta lui Andrei Borza, care nu a apucat să debuteze în tricoul naționalei de seniori a României
