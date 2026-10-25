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Alertă la Rapid după 1-4 cu FCSB! Titularul nu mai vrea să prelungească

Adrian Baciu
25.10.2026 | 12:07
Alerta la Rapid dupa 14 cu FCSB Titularul nu mai vrea sa prelungeasca
EXCLUSIV FANATIK
Alex Pașacanu, titularul de la Rapid aflat pe final de contract care nu vrea să prelungească înțelegerea cu echipa lui Pancu. Sursa foto: colaj Fanatik
Rapid a pierdut categoric derby-ul cu FCSB din SuperLiga, scor 1-4, și ar mai putea primi o lovitură pe viitor. Titularul din echipa giuleștenilor care e pe final de contract și nu vrea să prelungească înțelegerea cu echipa lui Pancu.
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În ciuda faptului că era echipa pe val, cu 5 victorii consecutive în SuperLiga, Rapid a arătat extrem de modest în derby-ul cu FCSB, din etapa a 13-a, pierzând categoric, scor 1-4. Giuleștenii sunt în alertă nu doar din cauza jocului prestat, ci și în perspectivă. Cine e titularul din echipa lui Daniel Pancu (49 de ani) care e pe final de contract și nu pare că vrea să prelungească înțelegerea.

Cine e titularul de la Rapid aflat pe final de contract care nu vrea să prelungească înțelegerea cu echipa lui Daniel Pancu

FCSB a defilat sâmbătă, pe Arena Națională, contra celor de la Rapid, în derby-ul etapei a 13-a din SuperLiga. Trupa lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a predat o lecție de fotbal în fața a peste 38.000 de spectatori. S-a terminat 4-1, într-un meci în care roș-albaștrii au arătat o foame de fotbal și de goluri. Au marcat pentru echipei lui Reghecampf: Muhar 58, Boutoutaou 69, 81, și Joao Paulo 79. Reușita oaspeților a fost semnată de Stojilkovic, în minutul 11.

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În acest sezon, la Rapid s-au afirmat mai mulți jucători, care au ajutat echipa lui Pancu să urce până aproape de vârful clasamentului. E vorba de piese din atac, de la mijlocul terenului, dar și din defensivă. De foarte multe ori, când ofensiva suferea, acolo apărea un „anume” Alexandru Pașcanu (28 de ani) care salva situația și aducea cele 3 puncte în contul giuleștenilor. El a marcat cu Sepsi (etapa 1) și cu Oțelul (etapa 8).

Din păcate pentru alb-vișinii, fundașul central nu a mai fost la înălțimea evoluțiilor sale anterioare și în meciul cu FCSB, de sâmbătă seara. În cele 78 de minute petrecute pe gazonul Arenei Naționale, Pașcanu a jucat foarte slab. Bomboana pe coliva prestației sale a fost pusă în minutul 69, când a greșit la golul de 2-1 marcat pentru gazde de omul-spectacol din derby, Aymen Boutoutaou (25 de ani). De altfel, el a fost înlocuit peste scurt timp de Daniel Pancu cu Sheriff Sinyan (30 de ani).

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Din informațiile oferite la FANATIK SUPERLIGA de Bogdan Baratky Tudor, Alexandru Pașcanu nu are deloc o situație prea „stabilă” la Rapid, în momentul de față. Mai exact, contractul său cu giuleștenii e pe final și, din spusele analistului FANATIK, fundașul nu pare convins să continue la Rapid. „Pașcanu are și o conjunctură deosebită: e pe final de contract, negociază cu clubul prelungirea și nu prea vrea să prelungească. În momentul acesta nu se înțeleg sau vrea să plece liber. El termină în vară (iunie 2027)”. Cât despre evoluția sa din derby, același Bogdan Baratky spune că Pașcanu a fost nemulțumit de jocul său, dar pe de altă parte s-a considerat și nedreptățit de schimbarea din minutul 78. „Nervozitatea asta poate avea două cauze: fie își reproșează lucruri pentru că el a făcut niște greșeli în meci, fie e nemulțumit de schimbare. Părerea mea este că el a fost nemulțumit de schimbare”, a punctat analistul.

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Ce spune conducerea de la Rapid despre situația lui Pașcanu

Intrat și el în direct la FANATIK SUPERLIGA, Victor Angelescu (42 de ani), acționar minoritar și președinte al alb-vișiniilor, a fost întrebat despre situația lui Pașcanu. Oficialul a recunoscut că în acest moment clubul negociază prelungirea contractului cu fundașul central. Angelescu a admis că Pașcanu este un fotbalist de bază și a dat de înțeles că plecarea lui ar fi o pierdere. „Cred că (Pașcanu) era nervos din cauza rezultatului, în primul rând pentru că e un jucător care pune suflet la Rapid, care a avut un început de campionat bun și de obicei și-a făcut treaba foarte bine și campionatul acesta ne-a adus foarte multe puncte. Să nu uităm că a marcat de două ori în minutul 90. El are evoluții bune.

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(n.r. Cu Pașcanu prelungirea e ok? Există niște informații că la el discuțiile sunt mai dificile) Discuțiile sunt normale cu toți fotbaliștii. Vă dați seama că fiecare își dorește anumite condiții. Negociem. Vom vedea dacă ajungem la un consens ambele părți. (n.r. Ar fi o lovitură să-l pierdeți pe Pașcanu?) E un jucător bun, știm, e un jucător titular, un jucător important pentru noi și noi ne-am dori să-l ținem, normal”, a spus președintele Rapidului.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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