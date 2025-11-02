Sport

Alertă la Rapid! Titularul a ieșit accidentat din derby-ul cu Universitatea Craiova

Giuleștenii au avut parte de un meci plin dueluri tari în meciul cu Universitatea Craiova, iar unul dintre titulari a avut de suferit și a ieșit accidentat înainte de final.
Mihai Alecu
02.11.2025 | 22:14
Pașcanu s-a accidentat la meciul dintre Craiova și Rapid
Constantin Gâlcă a avut parte de o veste proastă la meciul dintre Universitatea Craiova și Rapid, după ce Alex Pașcanu a ieșit accidentat din confruntarea disputată în Bănie.

Giuleștenii l-au pierdut accidentat pe Alex Pașcanu, cel care s-a lovit la un duel în careu, în care Romanchuk a încercat să lovească mingea, după un duel aerian. Jucătorul Universității Craiova l-a lovit în spate cel al Rapidului, iar acesta a rămas întins pe gazon și a cerut intervenția medicilor. Interesant este că după ce a părăsit terenul, în urma îngrijirilor medicale primite, Pașcanu a trecut pe lângă Mirel Rădoi.

Cei doi au colaborat la echipa națională U21 și se cunosc bine, iar tehnicianul oltenilor părea că-i spune fotbalistului că nu a fost lovit atât de rău încât să se vaite. Revenit pe teren, Pașcanu a mai rezistat câteva minute, după care a făcut semn că este nevoie de schimbare. Constantin Gâlcă l-a trimis în locul său pe Leo Bolgado.

Jucătorii pe care au mizat Rădoi și Gâlcă la derby-ul dintre Craiova și Rapid

Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram. Rezerve: L. Popescu, Badelj, Stefanovic, Fl. Ștefan, Mogoș, Anzor, Houri, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Etim. Antrenor: Mirel Rădoi.

Rapid (4-2-3-1): Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Onea (cpt.) – Keita, Vulturar – Dobre, Christensen, Petrila – Koljic. Rezerve: Stolz – Bolgado, Ciobotariu, Braun, Bădescu, Hromada, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor. Antrenor: Costel Gâlcă.

