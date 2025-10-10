Alertă la Real Madrid! Kylian Mbappe a ieșit accidentat în Franța – Azerbaijan după ce a fost decisiv

Partida dintre Franța și Azerbaijan, din preliminariile Campionatului Mondial, s-a încheiat fără vreo surpriză. „Cocoșii Galici” s-au impus cu scorul de 3-0, însă francezii au suferit o pierdere mare la nivelul lotului, Kylian Mbappe ieșind accidentat.

Kylian Mbappe, accidentat în Franța – Azerbaijan

Așa cum era de așteptat, Franța s-a impus fără drept de apel în fața lui Azerbaijan în preliminariile Campionatului Mondial. Naționala condusă de Didier Deschamps a câștigat la scor de neprezentare în fața azerilor.

Până în minutul 83, Kylian Mbappe a fost cel mai bun jucător al partidei. Atacantul lui Real Madrid a punctat în prelungirile primei reprize, ca mai apoi să ofere o pasă decisivă pentru Rabiot, în minutul 69.

OH MY GOD MBAPPÉ ARE YOU KIDDING MEEEE WHAT GOAL HE DID EVERYTHING ON HIS OWN WOW — Goatbappe🪐 (@kyksthetic)

Ei bine, situația atacantului francez a luat o turnură neașteptată în minutul 82 al întâlnirii. Concret, Mbappe a cerut asistența medicilor în urma unui contact, ca ulterior să fie înlocuit de Thauvin, în minutul 83.

Schimbare inspirată din partea lui Didier Deschamps

, Florian Thauvin a fost introdus de Didier Deschamps pe finalul jocului disputat pe arena Parc des Princes, din Paris.

Ei bine, mutarea s-a dovedit a fi una inspirată. La doar un minut de când a pătruns pe teren, Florian Thauvin, în urma unei pase decisive de la Theo Hernandez, a reușit să înscrie, stabilind astfel scorul final, 3-0 pentru Franța.

Kylian Mbappe, la doar 5 goluri de recordul marcatorilor

În vârstă de 26 de ani, Kylian Mbappe este foarte aproape să doboare recordul all-time în clasamentul golgheterilor din naționala „Cocoșilor Galici”. Singurul jucător care se află deasupra atacantului de la Real Madrid este Olivier Giroud.

Concret, Kylian Mbappe are 52 de goluri marcate în cele 92 de selecții pentru „Les Bleus”. De cealaltă parte, Giroud are 57, însă în 137 de apariții. Rămâne doar o chestiune de timp până când atacantul „Los Blancos” va doborî recordul.

Cu cine se duelează Franța în următoare partidă

Deși l-a pierdut pe Kylian Mbappe, echipa națională de fotbal a Franței nu ar trebui să se îngrijoreze pentru următorul meci din luna octombrie. Elevii lui Didier Deschamps o vor întâlni pe .

Cu maxim de puncte în primele 3 runde din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor, „Cocoșii Galici” nu au nicio emoție vizavi de calificarea la turneul final. Pe locul doi în grupă se află Ucraina, însă vecinii României au deja 5 puncte în urma francezilor.