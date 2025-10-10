Sport

Alertă la Real Madrid! Kylian Mbappe a ieșit accidentat în Franța – Azerbaijan după ce a fost decisiv

Fanii lui Real Madrid au primit o veste teribilă după Franța - Azerbaijan. Kylian Mbappe a ieșit accidentat după ce a reușit să contribuie la două goluri ale „Cocoșilor Galici”.
Iulian Stoica
10.10.2025 | 23:57
Alerta la Real Madrid Kylian Mbappe a iesit accidentat in Franta Azerbaijan dupa ce a fost decisiv
ULTIMA ORĂ
Kylian Mbappe, accidentat în ultimul meci disputat de Franța. Sursă foto: hepta

Partida dintre Franța și Azerbaijan, din preliminariile Campionatului Mondial, s-a încheiat fără vreo surpriză. „Cocoșii Galici” s-au impus cu scorul de 3-0, însă francezii au suferit o pierdere mare la nivelul lotului, Kylian Mbappe ieșind accidentat.

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe, accidentat în Franța – Azerbaijan

Așa cum era de așteptat, Franța s-a impus fără drept de apel în fața lui Azerbaijan în preliminariile Campionatului Mondial. Naționala condusă de Didier Deschamps a câștigat la scor de neprezentare în fața azerilor.

Până în minutul 83, Kylian Mbappe a fost cel mai bun jucător al partidei. Atacantul lui Real Madrid a punctat în prelungirile primei reprize, ca mai apoi să ofere o pasă decisivă pentru Rabiot, în minutul 69.

ADVERTISEMENT

Ei bine, situația atacantului francez a luat o turnură neașteptată în minutul 82 al întâlnirii. Concret, Mbappe a cerut asistența medicilor în urma unui contact, ca ulterior să fie înlocuit de Thauvin, în minutul 83.

Schimbare inspirată din partea lui Didier Deschamps

Cum Kylian Mbappe nu a mai putut continua duelul, Florian Thauvin a fost introdus de Didier Deschamps pe finalul jocului disputat pe arena Parc des Princes, din Paris.

ADVERTISEMENT
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului...
Digi24.ro
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin

Ei bine, mutarea s-a dovedit a fi una inspirată. La doar un minut de când a pătruns pe teren, Florian Thauvin, în urma unei pase decisive de la Theo Hernandez, a reușit să înscrie, stabilind astfel scorul final, 3-0 pentru Franța.

ADVERTISEMENT
Adrian Mutu, primul om din România care și-a cumpărat-o! Cât a plătit și...
Digisport.ro
Adrian Mutu, primul om din România care și-a cumpărat-o! Cât a plătit și decizia spectaculoasă luată FOTO

Kylian Mbappe, la doar 5 goluri de recordul marcatorilor

În vârstă de 26 de ani, Kylian Mbappe este foarte aproape să doboare recordul all-time în clasamentul golgheterilor din naționala „Cocoșilor Galici”. Singurul jucător care se află deasupra atacantului de la Real Madrid este Olivier Giroud.

Concret, Kylian Mbappe are 52 de goluri marcate în cele 92 de selecții pentru „Les Bleus”. De cealaltă parte, Giroud are 57, însă în 137 de apariții. Rămâne doar o chestiune de timp până când atacantul „Los Blancos” va doborî recordul.

ADVERTISEMENT

Cu cine se duelează Franța în următoare partidă

Deși l-a pierdut pe Kylian Mbappe, echipa națională de fotbal a Franței nu ar trebui să se îngrijoreze pentru următorul meci din luna octombrie. Elevii lui Didier Deschamps o vor întâlni pe Islanda în partida ce urmează, formație ce tocmai a pierdut în fața Ucrainei.

Cu maxim de puncte în primele 3 runde din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor, „Cocoșii Galici” nu au nicio emoție vizavi de calificarea la turneul final. Pe locul doi în grupă se află Ucraina, însă vecinii României au deja 5 puncte în urma francezilor.

Șefii de la Legia Varșovia, decizie oficială în privința lui Edi Iordănescu. Ce...
Fanatik
Șefii de la Legia Varșovia, decizie oficială în privința lui Edi Iordănescu. Ce au hotărât după ce fostul selecționer al României a fost contestat dur. Update exclusiv
Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant...
Fanatik
Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant omul de afaceri
Istvan Kovacs, contestat vehement înaintea duelului Serbia – Albania: ”UEFA șochează cu acest...
Fanatik
Istvan Kovacs, contestat vehement înaintea duelului Serbia – Albania: ”UEFA șochează cu acest arbitru”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Peste Hagi, Dobrin sau Balaci! Fostul finalist al Ligii Campionilor nu are dubii:...
iamsport.ro
Peste Hagi, Dobrin sau Balaci! Fostul finalist al Ligii Campionilor nu are dubii: 'El a fost cel mai complet jucător care a existat vreodată în România'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!