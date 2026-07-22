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Universitatea Craiova poate profita de problemele de efectiv cu care se confruntă Levski Sofia înaintea primei manșe din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Cu doar câteva ore înaintea duelului de pe stadionul „Georgi Asparuhov”, presa din Bulgaria anunță că antrenorul Julio Velázquez nu se va putea baza pe mai mulți jucători importanți, în timp ce situația unui alt fotbalist rămâne incertă.

Levski pierde un titular și are alte trei absențe înaintea duelului cu Universitatea Craiova

Potrivit publicației , Levski Sofia a primit mai multe vești proaste înaintea confruntării cu Universitatea Craiova. Cea mai importantă absență este cea a fundașului dreapta Oliver Kamdem, care nu s-a refăcut după accidentarea suferită și va rata prima manșă de pe stadionul „Georgi Asparuhov”. Deși problemele medicale ale lui Kamdem nu sunt considerate grave, staff-ul tehnic al bulgarilor a decis să nu forțeze revenirea acestuia.

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Julio Velázquez are și alte motive de îngrijorare. Atacantul Mustapha Sangaré este suspendat și nu are drept de joc în partida cu Universitatea Craiova, în timp ce Radoslav Kirilov și Adrian Raichev nu au fost incluși pe lista UEFA pentru această fază a competiției și, din acest motiv, nu vor putea evolua împotriva formației din Bănie.

Pe lângă aceste absențe certe, se pare că și situația lui Juan Perea este incertă. Atacantul columbian este sub semnul întrebării pentru duelul cu Universitatea Craiova, iar decizia privind utilizarea sa urmează să fie luată în apropierea fluierului de start, în funcție de evoluția problemelor medicale pe care le acuză.

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Assad Al-Hamlawi nu a făcut deplasarea în Bulgaria alături de echipă

Nici Universitatea Craiova nu are întreg lotul la dispoziție pentru disputa de la Sofia. Campioana României nu se va putea baza pe unul dintre cei mai importanți oameni din ofensivă în duelul cu Levski, Assad Al-Hamlawi. Palestinianul nu a făcut deplasarea în Bulgaria alături de lotul pregătit de Filipe Coelho, după ce problemele medicale acuzate înaintea partidei cu UTA Arad nu i-au permis să fie apt de joc. , iar staff-ul tehnic a decis să nu riște utilizarea sa în prima manșă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

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Pierderea este una extrem de importantă pentru campioana României, având în vedere că Assad Al-Hamlawi a fost golgheterul Universității Craiova în stagiunea precedentă. Atacantul în vârstă de 25 de ani a marcat nu mai puțin de 16 goluri. El a început în forță și stagiunea 2026-2027.

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, prima adversară a Universității Craiova din preliminariile UEFA Champions League. De altfel, vârful palestinian a punctat și în Supercupa României.

3 goluri, toate din penalty, are Assad în acest sezon, două cu ML Vitebsk, în Liga Campionilor și unul cu Universitatea Cluj, în Supercupă

Cum a comentat Filipe Coelho absența lui Assad Al-Hamlawi

premergătoare duelului cu Levski Sofia. Tehnicianul portughez a transmis că echipa trebuie să se concentreze pe jucătorii disponibili și a subliniat că lipsa lui Assad Al-Hamlawi nu reprezintă o justificare înaintea unui meci atât de important.

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„Este parte din fotbal. Avem soluții foarte bune. Punctul nostru forte este ceea ce facem ca echipă, nu individual. Focusul o să fie mereu pe jucătorii pe care îi avem cu noi. Assad nu este aici, ne concentrăm pe cei care sunt prezenți. Nu voi folosi această absență ca pe o scuză. Absența lui depinde de departamentul medical, vom vedea, dar este clar că acum nu ne vom putea baza pe el.

La fiecare joc încercăm să câștigăm. Încercăm mereu să avem performanțe, aceasta este filosofia noastră. La final de partidă vom vedea dacă am obținut sau nu un rezultat bun. Pentru mine, următorul meci va fi cel mai dificil. Repet, luptăm cu o echipă foarte bună, cu un antrenor pe măsură, iar la Sofia va fi o atmosferă extraordinară!”, a declarat Filipe Coelho.