Sport

Alertă la Universitatea Craiova! A fost schimbat la echipa națională în minutul 31

Vești proaste pentru Universitatea Craiova în ultima etapă a preliminariilor CM 2026. Un internațional al oltenilor a fost schimbat în minutul 31 din cauza unei posibile accidentări
Cristian Măciucă
18.11.2025 | 23:46
Alerta la Universitatea Craiova A fost schimbat la echipa nationala in minutul 31
ULTIMA ORĂ
Alertă la Universitatea Craiova! A fost schimbat la echipa națională în minutul 31. FOTO: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Anzor Mekvabishvili (24 de ani) a început ca titular în naționala Georgiei, care a avut meci în Bulgaria, în ultima etapă din Grupa E a preliminariilor FIFA World Cup 2026. Mijlocașul Universității Craiova a ieșit însă de pe teren în prima repriză.

Anzor Mekvabishvili, schimbat în minutul 31 în Bulgaria – Georgia 2-1

Gruzinii au început prost meciul de la Sofia. În minutul 24, tabela arăta deja 2-0 pentru gazde, după reușitele lui Rustev (10) și Krastev (24). Înaintea acestui joc, vecinii noștri erau pe ultimul loc în Grupa E, cu zero puncte.

ADVERTISEMENT

La 2-0 pentru bulgari, gruzinii au operat o primă modificare. Deocamdată nu se știe dacă a fost o mutare tactică sau o problemă medicală, dar mijlocașul Anzor Mekvabishvili a fost schimbat cu atacantul Giorgi Kvilitaia.

Mirel Rădoi, certat că nu l-a folosit mai des la Universitatea Craiova pe Anzor

Anzor este unul dintre fotbaliștii de bază de la Universitatea Craiova, club la care evoluează din ianuarie 2024. În acest sezon, mijlocașul central a îmbrăcat de 21 de ori tricoul alb-albastru, reușind să marcheze 1 gol și să dea 7 pase decisive.

ADVERTISEMENT
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Digi24.ro
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă

„Îmi place că joacă Anzor. Pentru mine a fost o surpriză că nu a jucat mai mult la Craiova. Mi se pare cel mai bun mijlocaș al Craiovei. Se apără bine, atacă bine, trage bine de la distanță, iar asta nu prea mai găsești în fotbal, că mai toți pasează în spate sau în lateral”, a afirmat Gică Craioveanu, la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Campioana de 1,87 m și 96 kg a luat decizia fără să ezite,...
Digisport.ro
Campioana de 1,87 m și 96 kg a luat decizia fără să ezite, după ”avalanșa” de insulte: ”XXL”
  • 1,5 milioane de euro e cota de piață a lui Anzor Mekvabishvili, conform transfermarkt.com
  • 29 de selecții are mijlocașul Universității Craiova la prima reprezentativă a Georgiei
LIVE VIDEO România – San Marino 7-1 în preliminariile CM 2026. „Tricolorii” încheie...
Fanatik
LIVE VIDEO România – San Marino 7-1 în preliminariile CM 2026. „Tricolorii” încheie grupa H cu o victorie clară la Ploiești
Ionuț Radu, primele declarații după ce Ștefan Târnovanu i-a luat locul de titular,...
Fanatik
Ionuț Radu, primele declarații după ce Ștefan Târnovanu i-a luat locul de titular, cu San Marino: “Am probleme!”
Cupa Davis 2025. Belgia produce surpriza și o bate pe Franța
Fanatik
Cupa Davis 2025. Belgia produce surpriza și o bate pe Franța
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Război între Banciu și fostul finanțator din Liga 1! S-au atacat fără menajamente:...
iamsport.ro
Război între Banciu și fostul finanțator din Liga 1! S-au atacat fără menajamente: 'Un bun pușcăriaș! / 'Frustrare, răutate, obrăznicie și inferioritate evidentă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!