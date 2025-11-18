Alertă la Universitatea Craiova! A fost schimbat la echipa națională în minutul 31

ADVERTISEMENT

Anzor Mekvabishvili (24 de ani) a început ca titular în naționala Georgiei, care a avut meci în Bulgaria, în ultima etapă din Grupa E a preliminariilor FIFA World Cup 2026. Mijlocașul Universității Craiova a ieșit însă de pe teren în prima repriză.

Anzor Mekvabishvili, schimbat în minutul 31 în Bulgaria – Georgia 2-1

Gruzinii au început prost meciul de la Sofia. În minutul 24, tabela arăta deja 2-0 pentru gazde, după reușitele lui Rustev (10) și Krastev (24). Înaintea acestui joc, vecinii noștri erau pe ultimul loc în Grupa E, cu zero puncte.

La 2-0 pentru bulgari, gruzinii au operat o primă modificare. Deocamdată nu se știe dacă a fost o mutare tactică sau o problemă medicală, dar a fost schimbat cu atacantul Giorgi Kvilitaia.

Mirel Rădoi, certat că nu l-a folosit mai des la Universitatea Craiova pe Anzor

Anzor este unul dintre fotbaliștii de bază de la Universitatea Craiova, club la care evoluează din ianuarie 2024. În acest sezon, mijlocașul central și să dea 7 pase decisive.

„Îmi place că joacă Anzor. Pentru mine a fost o surpriză că nu a jucat mai mult la Craiova. Mi se pare cel mai bun mijlocaș al Craiovei. Se apără bine, atacă bine, trage bine de la distanță, iar asta nu prea mai găsești în fotbal, că mai toți pasează în spate sau în lateral”, a afirmat Gică Craioveanu, la .

