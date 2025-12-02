Alertă la Universitatea Craiova! De ce Isenko nu a fost titular în meciul cu Universitatea Cluj. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a plecat de la Cluj cu doar un singur punct după 0-0 contra Universității lui Cristiano Bergodi. Sorin Cârțu a spus în direct motivul pentru care oltenii nu s-au bazat în poartă pe ucraineanul Pavlo Isenko.

De ce a lipsit, de fapt, Pavlo Isenko în meciul U Cluj – U Craiova 0-0

Etapa cu numărul 18 din SuperLiga le-a adus un nou egal celor de la Universitatea Craiova după 0-0 cu U Cluj. Echipa lui Filipe Coleho a început, încă din primul minut, cu Laurențiu Popescu în poartă. Sorin Cârțu a lămurit situația lui Isenko, titularul obișnuit pe acest post.

„A avut niște probleme la spate, eu așa știu. Niște probleme medicale, niște dureri la spate. Eu așa am înțeles. De asta a fost ales Laurențiu Popescu”, a spus Sorin Cârțu în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ce mesaj a avut Pavlo Isenko pentru fanii Universității Craiova

După o fază în care Pavlo Isenko a apucat să vorbească înaintea meciului cu U Cluj. la conferința de presă premergătoare partidei.

„Îmi place totul aici. Avem fani foarte frumoși care ne susțin mereu. Acest lucru ne ajută să evoluăm la fiecare meci în 12 jucători. Orașul este unul frumos, asemănător cu orașul meu anterior din Ucraina. Aș vrea să le mulțumesc fanilor noștri și tuturor celor din Craiova pentru tot ce fac pentru noi“, a declarat Pavlo Ișenko.