Alertă la Universitatea Craiova! Ștefan Baiaram a ieșit accidentat din meciul cu FC Botoșani

Starul Universității Craiova, Ștefan Baiaram, a ieșit accidentat din duelul de pe teren propriu cu FC Botoșani, iar imaginile cu jucătorul nu erau tocmai îmbucurătoare.
Tibi Cocora
24.01.2026 | 21:39
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Ștefan Baiaram, accidentat la meciul dintre Craiova și Botoșani
Trimis din primul minut de Coelho, Ștefan Baiaram s-a zbătut, însă fără mari realizări, iar mijlocașul ofensiv a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 64, când a fost înlocuit cu Monday Etim.

Ștefan Baiaram, probleme medicale în duelul dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani

Universitatea Craiova a avut parte de un meci dificil contra celor de la FC Botoșani, în care au fost dueluri fizice tari și momente în care jucătorii s-au lovit între ei. Ștefan Baiaram a reușit să se ferească de astfel de contacte, însă cu toate acestea a avut ghinion la o fază fixă când s-a accidentat.

La un corner al Universității Craiova, Ștefan Baiaram a încercat să lovească mingea, iar la aterizare, după săritură, a simțit o problemă de natură musculară. Jucătorul oltean a mai rezistat pe teren câteva minute și după a fost nevoie să fie înlocuit, iar Monday Etim și-a făcut apariția pe teren.

Baiaram a fost surprins cum nu poate călca foarte bine după ce a fost înlocuit

Baiaram a fost vizibil supărat și afectat de problema pe care o are, iar după ce a fost schimbat el a ieșit prin spatele porții adverse pentru a nu pierde timpul, mai ales că rezultatul era egal, 0-0. Fotbalistul Craiovei a fost surprins de camerele TV cum nu putea să calce foarte bine cu piciorul stâng, semn că avea dureri.

Oamenii din stafful Craiovei, care s-au dus să vadă care este situația lui, l-au însoțit până la banca de rezerve, acolo unde jucătorul s-a așezat supărat și părea că gesticulează nervos din cauza situației neplăcute în care se află.

