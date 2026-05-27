Alertă la Universitatea Craiova! Un internațional pune pe jar Oltenia: ”Nu știu dacă voi rămâne”

Primul gând al conducerii campioanei Universitatea Craiova pentru stagiunea următoare a fost să păstreze la echipă jucătorii reprezentativi. În ciuda acestei dorințe, un internațional ar putea părăsi Oltenia.

Un internațional al Universității Craiova, pe picior de plecare

Văzut de mulți jucătorul cheie de la mijlocul terenului și care a dat stabilitate echipei, georgianul Anzor Mekvabishvili (24 de ani) ar putea să părăsească Universitatea Craiova în această vară. Jucătorul a vorbit în presa din țara natală despre posibilitatea plecării din Bănie.

”Interes a existat și există. Dar în acest moment nu este nimic oficial și nu pot spune mai multe. Nici măcar nu știu dacă voi rămâne la Craiova”, a declarat Mekvabishvili, pentru publicația georgiană .

În ultima vreme s-a scris despre interesul arătat de AEK Atena și Getafe pentru internaționalul gruzin, dar patronul Mihai Rotaru nu este dispus să se despartă de jucătorul care mai are contract cu Universitatea Craiova până în vara anului 2028.

Cum vede experiența de la Universitatea Craiova

Fotbalistul care le-a mărturisit conaționalilor săi că transferul la Universitatea Craiova a însemnat un pas important în cariera sa, iar campionatul din România este unul de nivel ridicat și l-a ajutat să progreseze.

”Aveam neapărat nevoie de o schimbare de mediu. Orice fotbalist are nevoie de schimbări și să ajungă într-un loc unde să se regăsească. La Craiova am găsit un mediu bun și o echipă bună.

Cred că liga română este una dintre cele mai bune pentru a face pasul spre un nivel superior. La meciuri vine multă lume, jocurile sunt foarte dinamice și evoluează fotbaliști de nivel ridicat. Asta m-a ajutat să fac un pas înainte”, a afirmat Mekvabishvili.

Duel interesant cu colegii de la Universitatea Craiova

Aflat în cantonamentul echipei naționale a Georgiei pentru meciurile amicale cu România (2 iunie) și Bahrain (5 iunie), Anzor Mekvabishvili a spus la ce se așteaptă de la duelul cu ”tricolorii” și despre numeroasele schimbări din lotul gruzinilor.

”România este o echipă interesantă și destul de puternică. La fel ca noi, au jucat la Campionatul European, au trecut de grupe și au ajuns în optimi. Este o națională peste nivelul mediu din Europa. Cred că va ieși un meci bun. Gheorghe Hagi a convocat 6 jucători de la Universitatea Craiova (n.r. – ) și cred că 3-4 dintre ei vor fi titulari.

Cred că naționala noastră are nevoie de puțin timp ca să se omogenizeze, pentru că au plecat mulți jucători și nu este ușor să-i înlocuiești. Dar această nouă echipă are un potențial foarte mare de progres. Naționala este pe drumul cel bun și cred că rezultatele pe care și le dorește toată lumea vor reveni”, a precizat fotbalistul Universității Craiova.