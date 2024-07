Alertă la Zoo Târgu Mureș, după ce un urs a sărit gardul și a atacat o căprioară. Animalul dădea târcoale de mai multe nopți

Cu toate acestea, a decis să intre în grădina zoologică, acolo unde a ucis o căprioară. După atacul de la Zoo, autoritățile au pus o capcană pentru urs și speră că vor reuși să-l captureze pentru a-l reloca într-o altă parte din județul Mureș. Turiștii trebuie să știe că grădina zoologică este sigură pentru vizitare pe parcursul zilei, pentru că animalul a fost văzut doar noaptea.

Alertă la Zoo Târgu Mureș, după ce un urs a sărit gardul și a atacat o căprioară

”De câteva nopți, un urs se plimbă pe teritoriul Grădinii Zoologice. Paznicii de noapte au observat animalul pe camerele de supraveghere, au informat imediat Jandarmeria, care a ajuns la fața locului fără întârziere de fiecare dată și au luat măsurile necesare. Din păcate în cursul acestei nopți, ursul a reușit să prindă și să omoare una dintre căprioarele noastre”, au transmis reprezentanții Zoo Târgu Mureș pe Facebook.

Cu toate că ursul a sărit gardul, turiștii sunt rugați să nu se panicheze și să viziteze în continuare grădina zoologică. ”Vizitatorii sunt invitați să se bucure de atracțiile grădinii zoologice fără teamă, având asigurarea că toate măsurile de siguranță necesare au fost luate”, au mai transmis reprezentanții Zoo Târgu Mureș.

”Grupul de intervenție a preluat cazul și se vor lua măsurile necesare pentru capturarea ursului. Dorim să vă asigurăm că ursul apare doar pe timp de noapte, așa că Grădina Vă așteptăm cu drag!”, se arată în mesajul transmis de Zoo Târgu Mureș. Postarea a strâns sute de comentarii și peste 10.000 de vizionări, mulți dintre internauți fiind impacientați de perspectiva de a dat nas în nas cu ursul.

” ! Având în vedere suprafața pe care o dețineți, este o investiție serioasă care necesită buget imediat”, a scris un internaut. Un alt bărbat i-a găsit circumstanțe atenuante ursului: ”Grădina zoologică este amplasată pe teritoriul ursului, care-i treaba? Mai erau niște idioate care reclamau că nu pot să alerge prin pădure de frica urșilor”.

Un bărbat din Mureș a fost ucis de urs în timp ce lucra ca și îngrijitor la stână

O femeie remarcă faptul că ursul este prezent și ziua în grădina Zoologică, astfel că oamenii nu se simt în siguranță acolo. ”Pare că ar fi în timpul zilei, în prima filmare. Ultima dată când am fost în excursie cu copiii din școala noastră, ursul a fost lângă Zoo chiar ziua, la ora amiezii. Am primit un mesaj Ro-alert și nu am fost tocmai liniștiți. Nu știu, dar cred că ar trebui luate măsuri mai serioase”, scrie Adina Elena.

”Poate vă deșteptați și prindeți ursul acela până nu atacă un om. Tot scrieți că este urs în zona grădinii zoologice, dar nu faceți nimic în acest sens, doar postați pe Facebook. Conducere de 2 bani”, a scris un bărbat. ”Voi chiar sunteți nebuni? Așa ceva numai la noi, să nu fiți în stare să asigurați siguranța cetățeanului”, a concluzionat o altă femeie.

Tot în județul Mureș, în urmă cu o lună, un bărbat în vârstă de 71 de ani era ucis de un urs în timp ce lucra ca și îngrijitor la o stână din Băgaciu. Bărbatul a fost găsit mort pe câmp de un alt cioban, care a alertat autoritățile.

”La data de 29 mai a.c., în jurul orei 18:00, Poliţia municipiului Târnăveni a fost sesizată, prin intermediul unui apel la 112, cu privire la faptul că pe un câmp aflat în extravilanul localităţii Băgaciu a fost identificată o persoană decedată”, se arăta în comunicatul IPJ Mureș.