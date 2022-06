Alertă lângă Guvern. S-a spart o țeavă de gaze. Mai mulți oameni au fost evacuați

Alertă lângă Guvernul României, sâmbătă după-amiază. O țeavă de gaze a fost spartă, la fața locului intervenind pompierii. Oamenii din zonă au fost evacuați.

Cum s-a spart țeava de lângă Guvern

Totul s-a întâmplat în jurul orei 12:00, în Sectorul 1 al Bucureștiului. De asemenea, au intervenit și angajați ai unei companii de gaze, care au sigilat țeava fisurată, potrivit

De vină pentru situație ar fi fost niște muncitori care efectuau lucrări de trotuar. Din greșeală au lovit țeava și . De altfel, nu este singurul de acest tip.

O țeavă de gaze s-a spart și lângă Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu

Anul trecut, în luna aprilie, o situație similară a mai avut loc lângă Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu. De data aceasta, inculpatul a fost un șofer, care a dat peste o țeavă de pe strada Clopotarii Vechi.

”Nu am putut să mai ies. M-am speriat când am auzit țeava. Nu am mai trecut prin așa ceva”, a spus conducătorul auto jurnaliștilor .

Și atunci s-au evacuat mai multe persoane, iar alimentarea cu gaze a fost oprită temporar în zonă, până ce pompierii s-au asigurat că totul este pus la punct încât să se evite o tragedie.

O altă țeavă de gaze a fost spartă în urma unui accident rutier, în Capitală

Tot în aprilie 2021, o altă conductă de gaze s-a fisurat, , produs în Sectorul 1 al Capitalei. S-a degajat un fum dens și negru, ulterior.

”Avem o intervenție în strada Clopotarii Vechi, unde a fost ruptă o conductă de gaz, în urma unui accident rutier.

Sunt degajări mari de gaz în spațiu deschis. Au fost evacuați 16 locatari din clădirile învecinate”, anunța ISU București Ilfov, la momentul incidentului.

S-a demarat o anchetă, șoferul fiind tras la răspundere pentru fapta săvârșită. Menționăm, de asemenea, că o țeavă de gaze spartă este foarte periculoasă, deoarece se poate produce o explozie.