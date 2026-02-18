Alertă meteo de ultim moment! ANM a actualizat prognoza pentru următoarele 48 de ore

ADVERTISEMENT

Vremea se schimbă radical în România! ANM a actualizat prognoza pentru următoarele 48 de ore, anunțând ninsori, viscol și depuneri importante de zăpadă. Capitala și mai multe regiuni se confruntă cu condiții dificile, iar autoritățile recomandă prudență maximă.

ANM, prognoză meteo pentru următoarele 48 de ore

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru următoarele 48 de ore, iar FANATIK are informații exclusive despre ce se întâmplă chiar acum în Capitală.

Ninsoarea continuă să creeze probleme în municipiul București, aflat sub avertizare cod portocaliu. Stratul de zăpadă a ajuns deja la valori impresionante, iar meteorologii anunță că episoadele de ninsoare nu s-au încheiat.

„În acest moment, în zona capitalei, statul de zăpadă măsoară până la 45-46 de centimetri în platformele stațiilor meteorologice. Iar pe parcursul acestei zile, până spre orele după amiezii, va continua să ningă.

Vântul va sufla până la moderat, așadar o ameliorare din acest punct de vedere față de intervalul anterior, față de azi noapte și față de ziua de ieri. În punct de vedere termic, o maximă de 2-3 grade și o minimă de minus 5-3 grade în decursul nopții viitoare, posibil mai coborâte în zona preorășelească”, a declarat Radu Ilea, pentru FANATIK.

Vânt puternic și fenomene diferite în țară

Situația nu este însă uniformă la nivelul întregii țări. În timp ce în București ninge încă consistent, în alte regiuni fenomenele au avut o evoluție diferită, dominată mai ales de vânt puternic.

„Prin zona Bărăganului și prin Dobrogea, au fost intensificări de vânt cu viteze de 70-85 km pe oră, dar în acele zone nu a nins foarte mult precipitațiile, fiind sub formă de ploaie, respectiv lapoviță”, a adăugat meteorologul de serviciu de la ANM.

Atenție, în București vremea rămâne încă periculoasă

Pe măsură ce , Radu Ilea anunță că situația se va calma treptat în Capitală în cursul zilei de mâine.

„Mâine nu o să mai ningă, dar în următoarele ore vom mai avea precipitații sub formă de ninsoare, în general slab cantitativ. De asemenea, ziua de mâine va aduce cer variabil și vânt în general slab, o maximă în jurul valorii de 4 grade și o minimă de minus 7-5 grade”, a mai precizat, pentru FANATIK, expertul în fenomene meteo.

Capitala sub impactul stratului consistent de zăpadă

În continuare, meteorologii avertizează că, deși ninsoarea își va pierde intensitatea treptat, condițiile rămân încă dificile, iar bucureștenii trebuie să fie pregătiți pentru provocările zilei. Stratul de zăpadă deja depus continuă să creeze disconfort în trafic și poate provoca probleme pe drumurile secundare și în zonele preorășenești.

„De la ora 10 vor apărea niște schimbări, dar nu instituirea unui cod roșu. Ceea ce s-a emis anterior, mai exact azi-noapte, pentru zona județului Ilfov și pentru municipiul București, într-adevăr, a fost pentru stratul de zăpadă consistent”, a completat Ilea.

Alertă meteo de amploare. Temperaturi extreme în mai multe regiuni

și mai multe avertizări nowcasting valabile în intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, anunțând vreme deosebit de rece, ninsori moderate cantitativ, viscol și depuneri consistente de zăpadă în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit meteorologilor, vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6 și 0 grade. Minimele vor fi negative la nivelul întregii țări, situându-se între -8 și 1 grad.

În jumătatea de est a țării va continua să ningă viscolit, cu rafale de vânt de 50–70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va sufla și mai tare, cu viteze de 70–90 km/h, iar vizibilitatea va scădea considerabil. Se va depune un nou strat de zăpadă, cu grosimi medii de 10–20 cm. Cantitățile de apă vor ajunge la 10–15 l/mp și, local, vor depăși 20 l/mp în sud-est.

Cod galben de ninsori viscolite și strat de zăpadă

În intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 23:00, este în vigoare un cod galben pentru jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și pentru Carpații Meridionali și de Curbură. Aici va ninge temporar viscolit, se va depune un strat de zăpadă de 10–15 cm, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri. Vântul va atinge 50–70 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor ajunge la 70–90 km/h.

Tot până la ora 23:00, județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman se află sub cod galben de intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge 50–70 km/h, sporind senzația de frig.

Cod portocaliu de ninsoare în București și Ilfov

Pentru județul Ilfov și municipiul București este emis cod portocaliu în intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 16:00. Va continua să ningă, iar la finalul perioadei avertizate stratul total de zăpadă va depăși 50 de centimetri.

Un alt cod portocaliu este valabil până la ora 23:00 în județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța. Aici va ninge, iar , cu grosimi de 20–25 cm. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de 60–80 km/h, temporar va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită, iar vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri.