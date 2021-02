Alertă meteo: vine gerul! Directorul ANM: “Diferențe uriașe de temperatură de la o zi la alta”. Exclusiv

Vremea a fost mai mult primăvăratică în acest februarie, totuși, hibernal. Urmează, însă, o perioadă de iarnă veritabilă, cu diferențe uriașe chiar de temperatură, care se vor instala rapid pe tot teritoriul României, conform prognozei date pentru FANATIK de directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu.

După temperaturile neobișnuit de mari pentru această perioadă a anului, de până la +17 grade Celsius, vom ajunge la contraste termice surprinzătoare, pe parcursul a doar câteva ore, cu schimbarea doar a… semnului, plus în minus, nu și a valorii numerice!

Sfârșitul săptămânii va fi unul de iarnă autentică pe tot teritoriul țării, cu ger, zăpadă și vânt care va accentua senzația de frig. Află în continuare de ce se schimbă atât de brusc temperatura și cât va dura episodul de vreme deosebit de rece care ne așteaptă.

FANATIK a luat legătura cu doamna meteorolog Florinela Georgescu, director executiv al ANM, și aceasta ne-a detaliat, în exclusivitate, cum va evolua vremea în următoarele zile. Scăderea temperaturilor va începe din această noapte în regiunile nordice și vestice ale țării, în care vor începe și ninsorile.

Căldura ne mai amăgește în sud încă o zi, cu valori neobilnuite ale temperaturii, după care procesul de răcire va acoperi și această parte a țării foarte rapid, seara fiind una udată de ploie care se va transforma treptat în lapoviță și ninsoare.

„Mâine, deja, în jumătatea de nord a țării temperaturile vor fi mai coborâte decât azi, dar în regiunile sudice rămânem cu aceeași vreme deosebit de caldă, cu maxime care vor urca din nou, mai ales în Lunca Dunării, spre Dobrogea la valori de 16, 17 grade Celsius, comparabil cu ce am avut ultimele zile” – Florinela Georgescu

Noaptea de joi spre vineri va fi una foarte rece, cu temperaturi negative pe tot cuprinsul țării, ne0a avertizat doamna meteorolog Florinela Georgescu.

„Mâine noapte, joi spre vineri, vom avea temperaturi negative în toată țara, aceasta însemnând ger în regiunile nordice și centrale, adică temperaturi sub minus zece grade, și minus opt până la minus unu, două grade în partea de vest, sud, sud-est” – Florinela Georgescu

Ultimele regiuni care vor intra sub stăpânirea iernii mioritice, cu ger și zăpadă, vor fi cele sudice, Oltenia și Muntenia, unde ninsoarea va apărea spre seara zilei de joi sau chiar în noaptea spre vineri. Masa de aer foarte rece va stăpâni întreaga Românie vineri dimineață și toată ziua vor fi temperaturi negative peste tot în țară.

„Masa de aer deosebit de rece va pătrunde deasupra României astfel încât în cursul zilei de vineri vor fi temperaturi sub zero grade în toată țara și chiar posibil sub minus zece grade în regiunile nordice și centrale, adică va fi ger și în timpul zilei” – Florinela Georgescu