Alertă pe piața muncii: mii de angajați trimiși acasă. Romgaz, implicat în preluarea Azomureș?

Pe fondul crizei energetice și al instabilității economice, marile combinate se confruntă cu șomaj tehnic și pierderi. Liberty Galați și Azomureș sunt lovite puternic, iar implicarea Romgaz ridică întrebări. Ar putea statul să stabilizeze producția și să păstreze mii de locuri de muncă?

Mii de angajați trimiși acasă în România. Romgaz ar putea prelua Azomureș

La începutul acestui an, România se confruntă cu un val puternic de restructurări în marile industrii. Mii de angajați ajung în situații precare din cauza costurilor tot mai mari cu energia, a incertitudinilor economice și a scăderii puterii de cumpărare.

La Galați, combinatul siderurgic Liberty, cel mai important producător de oțel din țară, se zbate sub povara datoriilor mari. În urma intrării companiei în concordat preventiv, peste 3.000 de angajați au fost plasați în șomaj tehnic, mulți neprimind salariile de mai multe luni.

Situația de la Azomureș, combinatul chimic de îngrășăminte din Mureș, este la fel de tensionată. Aproximativ 600 de angajați sunt în șomaj tehnic, iar peste 1.500 de contractori și furnizori vor fi afectați de reducerea activităților de mentenanță.

Avertisment dur din economie. Mediul de afaceri resimte presiunea costurilor și a instabilității

Aceste exemple nu sunt cazuri izolate, ci fac parte dintr-un fenomen mai amplu care afectează economia României. Cadrul actual este resimțit nu doar de angajați, ci și de mediul de afaceri, unde . Pentru FANATIK, expertul în energie Dumitru Chisăliță, semnalează efectele combinate ale costurilor, instabilității și lipsei de predictibilitate.

„Este o situație care se înăsprește în România. De curând am fost la o discuție la Camera de Comerț Sibiu și am constatat că foarte multe firme și-au depus deja intenția de a se suspenda sau desființa. Totodată, discuțiile cu mulți antreprenori sunt despre vânzări, închideri.

Este un fenomen care se bazează, din punctul meu de vedere, și din cauza a ceea ce se întâmplă cu energia, dar nu neapărat energia este problema, cât aspectele legate de fiscalitate, instabilitate, lipsa luminiței de la capătul tunelului”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Criza lovește și județele cu tradiție antreprenorială

Chiar și județele cu tradiție antreprenorială, precum Sibiu, suportă consecințele severe ale tabloului economic. Potrivit lui Chisăliță, tot mai mulți proprietari de firme se confruntă cu dificultăți serioase, iar costurile ridicate cu energia și scăderea puterii de cumpărare afectează în mod direct mai multe domenii economice.

„Este adevărat că discutăm strict de județul Sibiu, dar, cumva, județul Sibiu era în topul zonelor, după București, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța. În top 10 județe ca și activitatea antreprenorială sau ca apetit antreprenorial. Ar trebui să dea de gândit autorităților. Foarte mulți oameni, și vorbesc de oameni care aveau firme de 20 de ani, 30 de ani, vorbeau de faptul că nu mai au nicio speranță.

Cine domenii resimt cel mai tare impactul crizei

Vorbim în primul rând de cei din domeniile energofage. Toate care au consum mare de energie electrică, și sau gaze, și sau motorină, înseamnă un domeniu care este afectat.

O altă categorie este cea care are o relație cu consumatorii, cu clienții, dat fiind faptul că a scăzut puterea de cumpărare și au scăzut și vânzările de produse. Afectează atât zona de retail, cât și zona de producție pe anumite produse. Și, nu în ultimul rând, partea legată de HORECA”, a mai menționat expertul în energie.

Romgaz, în centrul discuțiilor pentru preluarea Azomureș

Pe fondul acestor probleme, au apărut discuții și speculații despre o . Scopul ar fi stabilizarea producției de îngrășăminte și păstrarea locurilor de muncă. Romgaz este o companie cu capital majoritar de stat și principalul producător de gaze naturale din România.

În anul 2025, Ministerul Energiei a confirmat că a cerut conducerii Romgaz să analizeze posibilitatea cumpărării Azomureș. Măsura este văzută ca una strategică. Ideea este ca gazele românești să fie folosite direct în industrie.

Totuși, într-un comunicat oficial mai recent, Romgaz a precizat că nu a transmis, până în prezent, o ofertă fermă de cumpărare către Azomureș. Compania arată că discuțiile și evaluările continuă. Situația este complicată de incertitudinile legate de aprovizionarea cu gaze. Romgaz mai subliniază că toate deciziile sunt luate cu responsabilitate și în acord cu obiectivele sale de dezvoltare.

Preluarea Azomureșului de către Romgaz? 2026 va fi un an complicat

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, care a fost implicat anterior în analiza situației ca membru al Consiliului de Administrație Romgaz, spune că perspectivele pentru 2026 rămân incerte. El atrage atenția că anul care urmează va fi marcat de așteptare și analiză, din cauza nesiguranței la nivel național și internațional.

„Nu o să mă pronunț, având în vedere că în momentul în care am deschis ideea și studiul privind preluarea Azomureșului, eram în Consiliul de Administrație Romgaz. Pot spune doar că eu nu văd niște mișcări spectaculoase în 2026. Pentru că e un an mult prea complicat. Lumea cel mai probabil e în așteptare. 2025 a bulversat foarte multe lucruri.

Vedem că lucrurile nu sunt deloc stabile nici la nivel național, nici la nivel internațional. Volatilitatea este foarte mare. Acum avem, să spunem, anumite tendințe. Peste trei zile sunt cu totul și cu totul altele. Ca atare, este o perioadă care cred eu că va fi mai mult de tatonare, analiză și nu neapărat de niște modificări radicale”, a dezvăluit Dumitru Chisăliță, pentru FANATIK.