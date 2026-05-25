Sport

Alertă pentru Florentino Perez! Candidatura adversarului său la Președinția lui Real Madrid a fost acceptată

Se îngroașă gluma pentru Florentino Perez! Președintele lui Real Madrid va avea un adversar direct în lupta pentru un nou mandat pe Santiago Bernabeu. Vezi despre cine este vorba.
Dragos Petrescu
25.05.2026 | 09:15
Alerta pentru Florentino Perez Candidatura adversarului sau la Presedintia lui Real Madrid a fost acceptata
ULTIMA ORĂ
Florentino Perez se va lupta cu Enrique Riquelme pentru Președinția lui Real Madrid // FOTO: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Lupta pentru poziția de Președinte al clubului Real Madrid se va da între două persoane! Candidatura lui Enrique Riquelme (37 de ani), proprietarul Cox Energy Group, a fost votată în unanimitate de către comisia electorală a grupării „blanco”, iar astfel, Florentino Perez ar putea fi detronat de la putere după nu mai puțin de 17 ani petrecuți în fruntea formației de pe Santiago Bernabeu.

Enrique Riquelme, adversarul oficial al lui Florentino Perez pentru postul de Președinte la Real Madrid!

Clubul Real Madrid va reveni la alegeri pentru funcția de Președinte după mai bine de 20 de ani. Ultimul scrutin a avut loc în 2006, atunci când Ramon Calderon a câștigat fotoliul celui mai galonat club de fotbal din lume. Din 2009 și până în ianuarie 2025 însă, Florentino Perez a condus clubul prin realegere automată, fără să aibă parte de vreun contracandidat. Totuși, anul 2026 vine cu o schimbare total neașteptată. Perez va lupta pentru scaunul Realului cu omul de afaceri Enrique Riquelme.

ADVERTISEMENT

Așadar, vom avea parte de primele alegeri prezidențiale la Real Madrid după o pauză îndelungată. Florentino Perez este cel care a solicitat aceste alegeri, însă conform informațiilor din presa spaniolă, acesta nu s-ar fi așteptat ca cineva să îndrăznească să candideze împotriva sa. Totuși, actualul Președinte al „galacticilor” este cotat cu prima șansă în lupta cu Riquelme, dat fiind faptul că mai tânărul său rival nu are experiență în lumea fotbalului. Chiar și așa însă, omul de afaceri este încrezător în proiectul său.

Astăzi este o zi extrem de importantă pentru Real Madrid. După 20 de ani, membrii pot vota din nou. Nu este o candidatură împotriva cuiva, ci pentru clubul Real Madrid. Am lucrat la un proiect serios, sportiv și social. Le cer membrilor să nu le fie frică și să asculte toate propunerile. Proiectul nostru acoperă prezentul și viitorul clubului”, a declarat Riquelme la Ciudad Real Madrid, citat de Marca.

ADVERTISEMENT
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Digi24.ro
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei

Cine este Enrique Riquelme, aspirantul la șefia lui Real Madrid

Enrique Riquelme este un bine cunoscut om de afaceri spaniol, supranumit în lumea business-ului drept „Regele Soarelui”. Într-o perioadă de numai 10 ani, acesta a construit Cox Energy Group, o companie ce este listată la Bursa de Valori din Mexic. De asemenea, tânărul pretendent la fotoliul de lider al lui Real Madrid are mai multe proiecte de business atât în Spania, cât și în alte zone de pe mapamond, precum Portugalia, America Centrală și America de Sud, iar recent, el a finalizat o achiziție importantă, în valoare de 4 miliarde de euro, cumpărând Iberdrola Mexic, o companie din domeniul energetic.

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea i-a lăsat
Digisport.ro
Sorana Cîrstea i-a lăsat "mască"! Francezii au reacționat imediat, după ce au auzit discursul sportivei noastre la Roland Garros

În ceea ce privește fotbalul, Riquelme nu dispune de experiență profesională în acest domeniu, dar se trage dintr-o familie ce a avut legături cu clubul „blanco”. El este fiul unui fost membru al Consiliului de Administrație de pe Santiago Bernabeu, care a prezidat Real Madrid sub comanda lui Ramon Calderon.

ADVERTISEMENT
Se repetă „rețeta Wrexham”? Două legende din lumea sportului vor să cumpere un...
Fanatik
Se repetă „rețeta Wrexham”? Două legende din lumea sportului vor să cumpere un club de fotbal din Anglia!
Scene hilare în La Liga! Jucătorii au sărbătorit pe gazon împreună cu suporterii...
Fanatik
Scene hilare în La Liga! Jucătorii au sărbătorit pe gazon împreună cu suporterii adverși. Video
Șocul sezonului! O echipă de Liga a 2-a va participa în Europa League...
Fanatik
Șocul sezonului! O echipă de Liga a 2-a va participa în Europa League după victoria cu Sporting din Cupa Portugaliei. Video
Tags:
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
A rostit numele antrenorului care ar urma să îl înlocuiască pe Baciu la...
iamsport.ro
A rostit numele antrenorului care ar urma să îl înlocuiască pe Baciu la FCSB: 'El va sta doar la baraj'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!