Alertă pentru Florentino Perez! Candidatura adversarului său la Președinția lui Real Madrid a fost acceptată

Lupta pentru poziția de Președinte al clubului Real Madrid se va da între două persoane! Candidatura lui Enrique Riquelme (37 de ani), proprietarul Cox Energy Group, a fost votată în unanimitate de către comisia electorală a grupării „blanco”, iar astfel, Florentino Perez ar putea fi detronat de la putere după nu mai puțin de 17 ani petrecuți în fruntea formației de pe Santiago Bernabeu.

Clubul va reveni la alegeri pentru funcția de Președinte după mai bine de 20 de ani. Ultimul scrutin a avut loc în 2006, atunci când Ramon Calderon a câștigat fotoliul celui mai galonat club de fotbal din lume. Din 2009 și până în ianuarie 2025 însă, Florentino Perez a condus clubul prin realegere automată, fără să aibă parte de vreun contracandidat. Totuși, anul 2026 vine cu o schimbare total neașteptată. Perez va lupta pentru scaunul Realului cu omul de afaceri Enrique Riquelme.

Așadar, vom avea parte de primele alegeri prezidențiale la Real Madrid după o pauză îndelungată. Florentino Perez este cel care a solicitat aceste alegeri, însă conform informațiilor din presa spaniolă, acesta nu s-ar fi așteptat ca cineva să îndrăznească să candideze împotriva sa. Totuși, actualul Președinte al „galacticilor” este cotat cu prima șansă în lupta cu Riquelme, dat fiind faptul că mai tânărul său rival nu are experiență în lumea fotbalului. Chiar și așa însă, omul de afaceri este încrezător în proiectul său.

„Astăzi este o zi extrem de importantă pentru Real Madrid. După 20 de ani, membrii pot vota din nou. Nu este o candidatură împotriva cuiva, ci pentru clubul Real Madrid. Am lucrat la un proiect serios, sportiv și social. Le cer membrilor să nu le fie frică și să asculte toate propunerile. Proiectul nostru acoperă prezentul și viitorul clubului”, a declarat Riquelme la Ciudad Real Madrid, citat de Marca.

Cine este Enrique Riquelme, aspirantul la șefia lui Real Madrid

Enrique Riquelme este un bine cunoscut om de afaceri spaniol, supranumit în lumea business-ului drept „Regele Soarelui”. Într-o perioadă de numai 10 ani, acesta a construit Cox Energy Group, o companie ce este listată la Bursa de Valori din Mexic. De asemenea, tânărul pretendent la fotoliul de lider al lui Real Madrid are mai multe proiecte de business atât în Spania, cât și în alte zone de pe mapamond, precum , America Centrală și America de Sud, iar recent, el a finalizat o achiziție importantă, în valoare de 4 miliarde de euro, cumpărând Iberdrola Mexic, o companie din domeniul energetic.

În ceea ce privește fotbalul, Riquelme nu dispune de experiență profesională în acest domeniu, dar se trage dintr-o familie ce a avut legături cu clubul „blanco”. El este fiul unui fost membru al Consiliului de Administrație de pe Santiago Bernabeu, care a prezidat Real Madrid sub comanda lui Ramon Calderon.