News

Alertă pentru românii care au vizitat Italia vara aceasta. Hackerii au furat date din mai multe acte de identitate

Românii care au vizitat Italia vara aceasta, ținta hackerilor. Află cum au fost furate datele din mai multe acte de identitate
Andreea Stanaringa
15.08.2025 | 16:53
Alerta pentru romanii care au vizitat Italia vara aceasta Hackerii au furat date din mai multe acte de identitate
Avertisment pentru turiștii români care au mers în vacanță în Italia în vara 2025. Sursa foto: Pixabay, Freepik/Colaj Fanatik

Românii care au vizitat Italia vara aceasta trebuie să știe că hackerii au intrat în posesia datelor din mai mule acte de identitate. Câteva hoteluri au fost țintele unui atac cibernetic în perioada iunie – august 2025.

ADVERTISEMENT

Avertisment important pentru românii care au vizitat Italia în vara 2025

Sunt vizate zeci de mii de acte de identitate scanate, care aparțin turiștilor care au vizitat Italia. Printre vizitatori se numără și mulți români. Acestea au fost furate de pe serverele unor hoteluri, după care au fost scoase la vânzare pe dark web, conform Agenției italiene de informații digitale (AGID).

AGID a transmis că “a detectat o activitate de vânzare ilegală de documente de identitate despre care se presupune că ar fi fost furate de la hoteluri care operează pe teritoriul italian”, potrivit unui comunicat citat de AFP, conform Agerpres.

ADVERTISEMENT

“Este vorba de zeci de mii de scanări de înaltă rezoluţie ale paşapoartelor, cărţilor de identitate şi altor documente de identitate utilizate de clienţi în timpul operaţiunilor de înregistrare pentru cazarea în hotel”, mai precizează comunicatul. În ultimele zile, au fost menționate aproximativ 100.000 de documente furate de către hackeri.

Autorul responsabil de scoaterea la vânzare a documentelor respective este cunoscut sub pseudonimul “mydocs”. Acesta a spus că a intrat în posesia lor “prin acces neautorizat la sisteme informatice, între iunie şi august 2025”.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

Câte hoteluri au fost afectate

Zece hoteluri din Italia au fost afectate de atacul cibernetic. Autoritățile avertizează, însă, că “nu este exclus ca şi alte cazuri să apară în zilele următoare.”

ADVERTISEMENT
La 32 de ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut în...
Digisport.ro
La 32 de ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut în fața tuturor fără machiaj și a spus ce operații are, de fapt

AGID a mai emis și un avertisment cu privire la “consecinţele pentru victime, care pot fi grave, atât financiare, cât şi juridice”. Datele respective, odată ce au fost furate, ar putea fi folosite “în scopuri frauduloase”.

ADVERTISEMENT

Mai exact, hackerii le pot folosi pentru “crearea de documente false, deschiderea de conturi bancare sau furtul de identitate digitală”.

Hotelurile, dar și platformele de rezervări de cazare sunt adesea țintele atacurilor cibernetice. Este vizată și platforma Booking.com, utilizată de mulți turiști pentru a-și rezerva un loc de cazare.

Ei sunt soții spulberați în accidentul de la Târgu Frumos. El a murit,...
Fanatik
Ei sunt soții spulberați în accidentul de la Târgu Frumos. El a murit, iar ea este în stare critică. Fiicele lor se află la ATI. Video
Bolojan, avertizat! Dialog halucinant între o primăriță care a atras 15 milioane €...
Fanatik
Bolojan, avertizat! Dialog halucinant între o primăriță care a atras 15 milioane € din fonduri europene și angajații de la minister. De ce n-au mai ajuns banii din PNRR
Ce s-a ales de un bărbat care a câștigat peste 1 milion de...
Fanatik
Ce s-a ales de un bărbat care a câștigat peste 1 milion de euro la loto. ”Am făcut o donație…”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
Parteneri
Dan Alexa a rămas perplex! Ce făcea Tamaș la 9 dimineața după o...
iamsport.ro
Dan Alexa a rămas perplex! Ce făcea Tamaș la 9 dimineața după o noapte de beție: 'Bă, ești nebun?!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!