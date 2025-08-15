Alertă pentru românii care au vizitat Italia vara aceasta. Hackerii au furat date din mai multe acte de identitate

Românii care au vizitat Italia vara aceasta trebuie să știe că hackerii au intrat în posesia datelor din mai mule acte de identitate. Câteva hoteluri au fost țintele unui atac cibernetic în perioada iunie – august 2025.

Avertisment important pentru românii care au vizitat Italia în vara 2025

Sunt vizate zeci de mii de acte de identitate scanate, care aparțin turiștilor care au vizitat Italia. Printre vizitatori se numără și mulți români. Acestea au fost furate de pe serverele unor hoteluri, după care , conform Agenției italiene de informații digitale (AGID).

AGID a transmis că “a detectat o activitate de vânzare ilegală de documente de identitate despre care se presupune că ar fi fost furate de la hoteluri care operează pe teritoriul italian”, potrivit unui comunicat citat de AFP, conform Agerpres.

“Este vorba de zeci de mii de scanări de înaltă rezoluţie ale paşapoartelor, cărţilor de identitate şi altor documente de identitate utilizate de clienţi în timpul operaţiunilor de înregistrare pentru cazarea în hotel”, mai precizează comunicatul. În ultimele zile, au fost menționate aproximativ 100.000 de documente furate de către hackeri.

Autorul responsabil de scoaterea la vânzare a documentelor respective este cunoscut sub pseudonimul “mydocs”. Acesta a spus că “prin acces neautorizat la sisteme informatice, între iunie şi august 2025”.

Câte hoteluri au fost afectate

Zece hoteluri din Italia au fost afectate de atacul cibernetic. Autoritățile avertizează, însă, că “nu este exclus ca şi alte cazuri să apară în zilele următoare.”

AGID a mai emis și un avertisment cu privire la “consecinţele pentru victime, care pot fi grave, atât financiare, cât şi juridice”. Datele respective, odată ce au fost furate, ar putea fi folosite “în scopuri frauduloase”.

Mai exact, hackerii le pot folosi pentru “crearea de documente false, deschiderea de conturi bancare sau furtul de identitate digitală”.

Hotelurile, dar și platformele de rezervări de cazare sunt adesea țintele atacurilor cibernetice. Este vizată și platforma Booking.com, utilizată de mulți turiști pentru a-și rezerva un loc de cazare.