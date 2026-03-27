Alertă! Renunță Gică Hagi la naționala României?! Ioan Becali, dezvăluire-șoc în direct: „Nu mai ajunge dacă vine o ofertă!”

România nu mai are nicio șansă de calificare la Campionatul Mondial după 0-1 cu Turcia. Pentru „tricolori” urmează meciul amical cu Slovacia, iar după acest duel Mircea Lucescu ar urma să părăsească echipa națională. Gică Hagi este favorit să preia scaunul de selecționer, însă Giovanni Becali a lansat o variantă șoc.

Renunță Gică Hagi la naționala României?! Ioan Becali, dezvăluire-șoc în direct

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali a transmis că Gică Hagi doar ar putea să vină la echipa națională, pentru că, cel puțin pentru moment, nu este nimic concret. Impresarul susține că „Regele”, doar în cazul în care nu și-a dat cuvântul către FRF, ar putea accepta o ofertă în următoarele 10 zile, și astfel că varianta de selecționer ar pica.

„S-ar putea să vină Hagi la echipa națională, eu încă nu știu nimic. Eu aud din presă, nu știu! Gică e ca și copilul meu, am stat 30 de ani împreună, însă aud doar speculații, nu pot să spun că Hagi este decis să meargă acolo. Am luat masa cu el, dar nu am vorbit așa ceva.

Dacă eu găsesc în 10 zile o ofertă pentru Hagi, el nu se mai duce la echipa națională! Dacă eu găsesc o ofertă până vinerea viitoare, 3 aprilie, din vară, Hagi nu mai vine la echipa națională. Nu știu ce cuvânt a lăsat, care a fost impresia din discuții”, a declarat Giovanni Becali.

Gică Hagi, un om de cuvânt

În continuare, cel mai cunoscut impresar român susține că Gică Hagi își va respecta, în cazul în care l-a oferit, cuvântul. Giovanni Becali a amintit că și Ilie Dumitrescu s-a îndreptat către Federația Română de Fotbal, astfel că, cel mai probabil, Răzvan Burleanu caută să aducă membrii din „Generația de Aur” cât mai aproape.

„Poate să vină și Ilie Dumitrescu sau cine o vrea, dacă eu îi găsesc o ofertă de milioane, credeți că Hagi mai vine la echipa națională? Asta dacă nu cumva și-a dat cuvântul în fața conducerii Federației. Totuși, dacă vine o ofertă într-o săptămână… După nu mai garantez! Totuși, el e om de cuvânt, și dacă l-a oferit către FRF…”, a conchis Giovanni Becali.

Gheorghe Hagi a mai fost selecționer pentru o scurtă perioadă, în 2001. , iar după barajul pierdut în fața Sloveniei a decis să se despartă de către „tricolori”. La aproape 25 de ani de la episodul trist cu Slovenia,