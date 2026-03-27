Alertă! Renunță Gică Hagi la naționala României?! Ioan Becali, dezvăluire-șoc în direct: „Nu mai ajunge dacă vine o ofertă!”

Renunță Gică Hagi la preluarea echipei naționale? Giovanni Becali a lansat o variantă șoc despre viitorul „Regelui” din fotbalul românesc. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
27.03.2026 | 12:30
România nu mai are nicio șansă de calificare la Campionatul Mondial după 0-1 cu Turcia. Pentru „tricolori” urmează meciul amical cu Slovacia, iar după acest duel Mircea Lucescu ar urma să părăsească echipa națională. Gică Hagi este favorit să preia scaunul de selecționer, însă Giovanni Becali a lansat o variantă șoc.

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali a transmis că Gică Hagi doar ar putea să vină la echipa națională, pentru că, cel puțin pentru moment, nu este nimic concret. Impresarul susține că „Regele”, doar în cazul în care nu și-a dat cuvântul către FRF, ar putea accepta o ofertă în următoarele 10 zile, și astfel că varianta de selecționer ar pica.

„S-ar putea să vină Hagi la echipa națională, eu încă nu știu nimic. Eu aud din presă, nu știu! Gică e ca și copilul meu, am stat 30 de ani împreună, însă aud doar speculații, nu pot să spun că Hagi este decis să meargă acolo. Am luat masa cu el, dar nu am vorbit așa ceva.

Dacă eu găsesc în 10 zile o ofertă pentru Hagi, el nu se mai duce la echipa națională! Dacă eu găsesc o ofertă până vinerea viitoare, 3 aprilie, din vară, Hagi nu mai vine la echipa națională. Nu știu ce cuvânt a lăsat, care a fost impresia din discuții”, a declarat Giovanni Becali.

Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar...
Digi24.ro
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg

Gică Hagi, un om de cuvânt

În continuare, cel mai cunoscut impresar român susține că Gică Hagi își va respecta, în cazul în care l-a oferit, cuvântul. Giovanni Becali a amintit că și Ilie Dumitrescu s-a îndreptat către Federația Română de Fotbal, astfel că, cel mai probabil, Răzvan Burleanu caută să aducă membrii din „Generația de Aur” cât mai aproape.

Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
Digisport.ro
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner

„Poate să vină și Ilie Dumitrescu sau cine o vrea, dacă eu îi găsesc o ofertă de milioane, credeți că Hagi mai vine la echipa națională? Asta dacă nu cumva și-a dat cuvântul în fața conducerii Federației. Totuși, dacă vine o ofertă într-o săptămână… După nu mai garantez! Totuși, el e om de cuvânt, și dacă l-a oferit către FRF…”, a conchis Giovanni Becali.

Gheorghe Hagi a mai fost selecționer pentru o scurtă perioadă, în 2001. „Regele” a bifat doar patru meciuri pe banca echipei naționale, iar după barajul pierdut în fața Sloveniei a decis să se despartă de către „tricolori”. La aproape 25 de ani de la episodul trist cu Slovenia, Hagi este aproape să revină la cârma României.

Căpitanul Universității Craiova vrea să se retragă de la echipa națională! Motivele unei...
Fanatik
Căpitanul Universității Craiova vrea să se retragă de la echipa națională! Motivele unei decizii neașteptate. Exclusiv
Ce urmează pentru naționala României după ratarea Mondialului. Când ar putea debuta Gică...
Fanatik
Ce urmează pentru naționala României după ratarea Mondialului. Când ar putea debuta Gică Hagi ca selecționer
Ianis Hagi, inexistent la Istanbul: fără dribling reușit împotriva Turciei! Cifrele seci din...
Fanatik
Ianis Hagi, inexistent la Istanbul: fără dribling reușit împotriva Turciei! Cifrele seci din dreptul căpitanului României
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Derapaj uluitor la adresa lui Lucescu: 'Mircea cel golan, milițian securist, blatist'
iamsport.ro
Derapaj uluitor la adresa lui Lucescu: 'Mircea cel golan, milițian securist, blatist'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!